Tidligere sogneprest hevder 10 år gammel gutt tok initiativ til seksuell kontakt

En tidligere sogneprest er tiltalt for en rekke seksuallovbrudd, deriblant nettovergrep mot fire barn.

Under rettssakens tredje dag, torsdag, ble det spilt av et tilrettelagt avhør av en 10 år gammel gutt som den daværende sognepresten hadde kontakt med på Snapchat.

– Han spurte om mange rare ting og tvang meg til å gjøre ting jeg ikke ville, sier gutten i avhøret.

Ifølge gutten skrev mannen at 10-åringen måtte sende ham et nakenbilde, ellers ville han bli kastet ut av Snapchat. Dette var gutten redd for, fordi han trodde det ville føre til at han ble ekskludert fra vennegjengen sin.

– Jeg tenkte at jeg egentlig ikke hadde lyst, men jeg hadde ikke lyst til å miste alle vennene mine heller. Så jeg gjorde det, sier gutten i det tilrettelagte avhøret.

Politiet har valgt å tiltale mannen for voldtekt av barn under 14 på bakgrunn av kontakten med gutten. De mener han truet gutten til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Den tiltalte mannen sendte også bilder og videoer av sin erigerte penis til gutten. Derfor har politiet også tiltalt ham for ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Mannen har i tingretten erkjent straffskyld for begge disse tiltalepunktene. Han er derimot uenig i at han skal ha brukt trusler for å få gutten til å sende ham både nakenbilder og -videoer.

Snarere tvert imot.

Da den tidligere sognepresten entret vitneboksen torsdag, forsøkte han å legge mye av skylden over på den 10 år gamle gutten.

Kalte 10-åringen «pågående» og «seksualisert»

Den tiltalte mannen hevdet blant annet at det var gutten som ønsket at mannen skulle sende nakenbilder og benektet at han på noe som helst tidspunkt skal ha truet gutten. I stedet hevdet han at gutten skal ha sendt ham seksuelt innhold helt uoppfordret.

Den daværende sognepresten erkjente kun at han har oppfordret gutten til å fortsette.

– I utgangspunktet var det han som var mest interessert i den seksuelle kontakten, men jeg spilte tilbake på det. Det var alltid han som innledet samtaler. Jeg har sendt bilder nærmest som en kvittering på det han har sendt, hevdet mannen.

I en spørrerunde med dommer Camilla Mordt senere, utdypet han dette:

– Ba du om at han skulle sende deg noe?

– Jeg har vel sagt noe som «hvis du viser, så viser jeg».

– Var det han som i hovedsak tok initiativ til dette?

– Han har vært veldig pågående hele tiden. Han fremsto som en seksualisert mann, svarte den tiltalte.

Den daværende sognepresten forklarte at han trodde gutten var 12 år, men mistenkte at gutten måtte være yngre basert på bilder og videoer han fikk tilsendt.

Ufullstendig chattelogg

Aktor Martin Gautestad Jakobsen satte også spørsmålstegn ved mannens beskrivelse av kontakten med gutten. Han ville blant annet vite om den tiltalte hadde noen forklaring på hvorfor han og fornærmede hadde et så ulikt syn på hvem som tok initiativ til sendingen av nakenbilder.

– Det er ikke min oppgave å spekulere i hvorfor han forklarer seg annerledes. Det er mulig han har opplevd dette med noen andre og at han blander dette inn i kontakten med meg. Det er så mye i det avhøret som tyder på at han enten vrir seg unna eller blander det sammen, sa den tiltalte.

Det har ikke vært mulig for politiet å gjenopprette store deler av chatteloggen mellom de to, for å kontrollere hvem som snakker sant. Det har kun vært mulig å hente ut små fragmenter av kontakten mellom dem.

De sporene viser blant annet at mannen har lagret noen av bildene og videoene som gutten sendte ham.

– Jeg synes han forklarer se noe behendig, sier bistandsadvokat Thor Anders Smith Hoen om tiltaltes beskrivelse av kontakten med 10-åringen. (Kenneth Stensrud)

Mor: Redd for at sønnen skal ha skyldfølelse

Thor Anders Smith Hoen, guttens bistandsadvokat, forteller til Dagsavisen at det uansett ikke bør være noen tvil om hvem som har opptrådt galt her – til tross for mannens forsøk på å legge mye av skylden over på 10-åringen.

– Jeg synes han forklarer se noe behendig, sier bistandsadvokaten til Dagsavisen.

Hoen tror mannen gjør dette i et forsøk på å slippe billigere unna.

– Det virker som at han gjør dette for å begrense sin rolle i det hele. Han tenker kanskje at han vil få en lavere straff, sier han.

Guttens mor vitnet også torsdag. Hun fortalte om hvordan saken har påvirket sønnen og resten av familien. Hun uttrykte også bekymring for at gutten skal kjenne på noen form for skyld.

– Jeg er veldig redd for at han skal føle skam for det som har skjedd. Jeg er redd for at han skal føle at han gjort noe galt og at det er hans feil, sa moren.

---

Dette er saken

I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.

Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er en sogneprest og familiefar fra Østlandet.

Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn og én myndig kvinne som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer.

Han er nå tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna, i tillegg til en rekke andre seksuallovbrudd.

Det yngste barnet er en gutt som bare var 10 år gammel da sognepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---