Direktør i Oslo kommune tjente 5,4 millioner i fjor: – Langt over all anstendighet

– Lønnsnivået blant ledere i Oslo kommune er langt over all anstendighet. Det finnes ingen god grunn til at lederen i et kommunalt selskap skal tjene mer enn byrådslederen, sier gruppeleder for Rødt på Oslo rådhus Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Han satt kaffen i halsen da han leste årsrapporten for 2022 fra Oslo pensjonsforsikring (OPF), der lønna til direktøren redegjøres for.

Direktøren fikk i fjor 3.250.000 i lønn og 2.200.000 i bonus, i tillegg til raus pensjonsopptjening. OPF skriver at de ikke praktiserer bonuser for ledere, med unntak av for investeringsdirektør. Lars Haram var nettopp investeringsdirektør fram til oktober i fjor, da han ble utnevnt til direktør.

Tidligere direktør Åsmund Lunde, som sluttet i selskapet ved årsskiftet, tjente rett i overkant av 4 millioner.

– Vi har hele tiden visst at mange toppledere og direktører i Oslo har gode lønninger, men dette var ekstremt. Dette er et selskap som er heleid av Oslo kommune for å forvalte de ansattes pensjonssparing. Det er helt håpløst, sier Mobasheri.

Krever grep

Nå krever Rødt grep om lederlønningene i Oslo kommune generelt, og i OPF spesielt. I et forslag til bystyret skriver partiet:

«Bystyret ber byrådet rydde opp i lønnskulturen i Oslo Pensjonsforsikring og andre kommunalt eide selskaper slik at lederlønningene i noe selskap ikke overstiger byrådslederens lønnsnivå».

Byrådslederen tjener 1.518.999 i året, det samme som statsrådene.

Det vanligste argumentet for høye lederlønninger i det offentlige er at man konkurrerer med private selskaper om å få tak i de beste lederne. Men det argumentet kjøper ikke Rødt og Mobasheri.

– Jeg mener vi ikke trenger å betale skyhøye lederlønninger for å få tak i de beste lederne i det såkalte markedet. Vi mener selvsagt at vi skal ha dyktige folk til å jobbe i kommunen, men motivasjonen for å jobbe i Oslo kommune skal ikke være lønn, enten du er leder eller ansatt i en barnehage. Vi er ikke et privat selskap, men en kommune som skal ivareta fellesskapets ressurser, sier han.

– Ikke lønnsledende

Dagsavisen har forelagt kritikken for Oslo pensjonsforsikring. Styreleder Jørund Vandvik svarer:

– Lønnsnivået for ledere i OPF er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Dette er i tråd med prinsippene for selskap eid av Oslo kommune. Rett kompetanse i selskapet er avgjørende for de gode resultatene som er skapt for Oslo kommune og andre kunder. For Oslo kommune gir de gode resultatene muligheten til å finansiere mer velferd for innbyggerne.

