Småspising før sengetid er greit – hvis du spiser riktig

Ikke fall for fristelsen til å spise en toastskive fordi du ikke hadde tid til å spise middag. Selv om ristet brød er enkelt og praktisk, kan det føre til en blodsukkerstigning som påvirker søvnen og til og med midjen. Det finnes imidlertid måter å nyte et raskt og enkelt måltid på uten at blodsukkeret stiger i været, og en anbefaling er å bytte ut toast og syltetøy med egg.

– Egg er en super proteinkilde og naturens multivitamin når det gjelder næringstetthet, skriver den britiske ernæringsfysiologen Pauline Cox på magasinet Luxury Lifestyles matsider. Hun er medgrunnlegger av to private helseklinikker, forfatter, skribent og foredragsholder, med en mastergrad i ernæring og folkehelse fra University of Bristol.

– Bland gjerne egg med en deilig majones med olivenolje, et dryss hakket vårløk og legg blandingen på noen grove kjeks. Kombinasjonen av det sunne fettet i eggene, olivenoljen i majonesen og frøene, sammen med det høye proteininnholdet i eggene, gjør at du føler deg mett lenger. Det har i tillegg minimal innvirkning på blodsukkeret, noe som reduserer søtsuget, humørsvingningene og bidrar til en god natts søvn, sier Cox til avisen The Telegraph, der hun gir tips og råd til hva vi bør spise før sengetid og hva vi helt klart bør styre unna.

Sleepless,Woman,Suffering,From,Insomnia,,Sleep,Apnea,Or,Stress.,Tired Hva du spiser sent på kvelden påvirker nattesøvnen din. (NTB Tema)

Ikke kebab, men salat

Spicy mat etter at du har vært på byen og tatt noen øl, anbefales ikke. Noen halvlitere med øl eller ett par glass vin sender blodsukkeret til himmels og setter nyrene på overstyring i forsøket på å fjerne det overskytende.

– En spicy kebab eller tikka masala med kremet saus sent på kvelden er en sikker måte å få blodsukkeret og fettstoffene til å stige ytterligere før sengetid. Dessuten vil alt som er for sterkt krydret holde deg våken ved å øke fordøyelsesproblemene og varme opp kroppen ytterligere. Kombinasjonen av ris, som inneholder mye karbohydrater, og en fet saus vil få blodsukkeret til å stige på et tidspunkt da vi ønsker at det skal være stabilt og fint, rett før sengetid, sier Pauline Cox.

Kebab kan være fristende etter noen halvlitere på byen. (Illustrasjonsfoto.)

Må du ha noe spicy, anbefaler Cox å bytte kebaben med en kyllingsalat med tandoorikrydder hvis du bestiller sent. Tandoorikylling og salat eller karrisaus med grønnsaker, bidrar til å bremse blodsukkerstigningen. Er du glad i indisk – spis gjerne en chapati av fullkornshvete, som inneholder mindre fett og mer fiber enn naanbrød, og som ikke øker blodsukkeret like mye som hvit ris.

Bytt ut salami med sopp

Pizza med krydret salami foran TV-en bør du velge bort. Den himmelske kombinasjonen av karbohydratrik bunn og velsmakende ost er den perfekte kombinasjonen for å sende oss rett inn i en karbohydratkoma. Men, du kan fortsatt spise pizzaen din, med noen få modifikasjoner. Det finnes alternative pizzabunner med lavt karbohydratinnhold som du kan lage selv for å redusere blodsukkerbelastningen. Hvis du fyller bunnen med grønnsaker som paprika, rødløk og sopp, får du i tillegg fiber, noe som bremser blodsukkerstigningen og hjelper deg med å føle deg mett før du griper etter det siste stykket. En salat som tilbehør kan redusere effekten av den blodsukkerstimulerende pizzaen.

NTB_NehTbQu5rCw.jpg Nei og atter nei - ikke pizza med salami eller pepperoni - velg heller en pizza med mer grønnsaker, anbefaler ernæringsfysiologen. (Terje Bendiksby/NPK)

Mosjon: Gå en tur

En annen enkel måte å minimere effekten av en blodsukkerstigning etter pizzaen er å gå en tur etter maten. “En spasertur rundt kvartalet vil umiddelbart bidra til å senke blodsukkeret, noe som betyr at du får en bedre natts søvn og at mindre sukker lagres som fett når de sultne beinmusklene fjerner alt sukkeret fra blodet.” Så spis deg mett og snør på deg joggeskoene.

Og – ikke fall for fristelsen å spise kjeks før sengetid, det er bare å be om fordøyelsesbesvær og høyt blodsukker. Velg et glass varm melk isteden.

– Melk er rik på den søvnfremkallende aminosyren tryptofan og søvnhormonet melatonin, så den kan virkelig hjelpe deg med å sovne, sier Cox som anbefaler en god, varm kopp mandelmelk, med gurkemeie, ingefær og kanel, sier Pauline Cox.

