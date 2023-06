– En seier for folk som virkelig trenger det

Det mener stortingsrepresentant for SV, Marian Hussein.

SV har i likhet med andre partier på venstresida jobbet for en utvidelse av tannhelsen i flere år. I budsjettforhandlingene med regjeringa, fikk de gjennomslag for at staten skal dekke tre fjerdedeler av tannlegeregningen for unge mellom 20 og 24 år.

Nå er partiet fornøyd med avtalen om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag. Der kommer det frem at det gis et rammetilskudd til fylkeskommuner på 15 millioner, som skal sikre psykisk syke og rusavhengige tannhelsetjenester også inntil seks måneder etter at de er utskrevet fra institusjon.

– Vi er veldig fornøyde. Dette er en seier for et tannhelsetilbud til psykisk syke og rusavhengige, sier stortingsrepresentant Hussein til Dagsavisen.

– Dette er en rettighetsendring for mennesker som virkelig trenger det.

Må sy tennene fast i kroppen

Hussein forklarer at da arbeidet med folketrygdloven ble gjort før første verdenskrig, var tannhelse tiltenkt å være en del av offentlig helsetjeneste.

– Men så brøt krigen ut, og senere har det hele tiden vært et spørsmål om man har råd til dette, og i mellomtiden har det blitt et altfor privatisert tilbud med ulike utslag. Tannhelseloven har stått stille siden tidenes morgen, mens resten av helsetjenesten har utviklet seg, sier Hussein.

Psykisk syke og ruspasienter får tannhelsetilbud så lenge de er på institusjon.

– Men i dag er det slik at ikke alle med psykiske utfordringer eller rusproblematikk er på institusjon. Mange behandles hjemme, eller de har behov for behandling også etter at de er skrevet ut. Men da har de ikke lenger hatt rett på et tannhelsetilbud fra det offentlige, sier Hussein.

– Tannhelsen vår påvirker vår psykiske helse og arbeidsevne. Skrekken for høye tannlegeregninger, inkasso eller stigma rundt egen tannhelse påvirker mange tusen mennesker i Norge. Dette er et arbeid som legeforeningen, tannlegeforeningen og psykologforeningen har jobbet sammen om og laget en rapport om, sier hun videre.

SV og flere av partiene på venstresiden har jobbet hardt for at tenner skal få lik behandling som resten av kroppen.

– Tannhelsespørsmålet er et perfekt eksempel på hva som skjer når vi stykkevis deler helsetjenestene. Vi jobber fortsatt med en tannhelsereform som skal gjelde hele befolkningen, og startet med de som trenger det mest. Allerede har vi fått bedret vilkårene for fire årskull, og vi jobber for en helhetlig reform. Vi må ha et lovverk som syr tennene fast i kroppen, sier Hussein.

[ Et lite stikk mot skjønnhetsklinikkene ]

Falt utenfor

I april tok Anniken Nordengen med seg tennene sine til Stortinget. 20 år i amfetaminrus hadde ødelagt nesten alle tennene hennes og i ren desperasjon dro hun for å få hjelp ved en tannklinikk i Gdansk, noe som ikke gikk så bra. Mulighetene for behandling er én utfordring – kostnadene en annen.

– Lavere pris på behandling var jo grunnen til at jeg valgte å sjekke ut tannklinikken i Polen. Kostnadsnivået for denne type tannbehandling i Norge er hinsides, spør du meg. Tenner er en del av kroppen og burde vært som legebesøk med påfølgende frikort, sa hun til Dagsavisen.

Anniken Nordengens situasjon er spesiell. Hvis hun hadde valgt å avruse seg med LAR-behandling (red.anm. legemiddelbasert rehabilitering), ville det offentlige ha dekket kostnadene til tannbehandling.

– God tannhelse betyr mye for mange. Det handler rett og slett om verdighet. Når det gjelder deg og din situasjon skal det ikke være sånn at man først må kjempe seg gjennom en hard kamp for avrusing, for deretter å slåss for egen tannhelse, sa Erlend Svardal Bøe da han møtte Anniken og hørte hennes historie.

Regjeringens tannhelseutvalg har fått mandat til å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenesten blir likestilt med andre helsetjenester. Etter planen skal tannhelseutvalget legge fram sine anbefalinger innen utgangen av juni 2024.

[ Anniken tok tannhelse til Stortinget ]

Refset norsk tannhelse

SV sitt overordnede mål er å innføre en tannhelsereform som likestiller nødvendig tannbehandling med andre helsetjenester. Hittil har de fått gjennomslag for et tannhelseutvalg som blant annet skal utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

– I påvente av at tannhelseutvalget kommer med sin rapport gjør vi de forbedringene som er mulig. I tidligere budsjetter har vi sikret unge voksne og de med behov for tilrettelagt tilbud, nå sikrer vi en konkret bedring for dem, sier Hussein.

– I dag er resten av kroppen vår dekket av fellesskapet, fra topp til tå. Men i det vi åpner kjeften og gaper opp så er det reine amerikanske tilstander. Fullt frislipp til markedskreftene. I SV så jobber vi for at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen, for smilet skal ikke ha noe klasseskille. Og vet dere hva det aller beste med den reformen er? Jeg har ikke møtt en kjeft som er imot, sa partilederen Kirsti Bergstø da hun refset i sin tale til SVs landsmøte i mars.

I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2019 svarte 17 prosent av befolkningen at de har latt være å gjennomføre eller fullføre behandling hos tannlegen fordi det var for dyrt.

[ – Smilet skal ikke ha noe klasseskille ]

En seier for de psykisk syke

Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening, mener at forliket i revidert budsjett, først og fremst er en seier for de som er psykisk syke.

– Forslaget innebærer at de med alvorlige psykiske helseplager og de med både psykiske helseplager og rusutfordringer får hjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten uavhengig av hvilket behandlings- og oppfølgingstilbud de får, det vil si om de er innlagt eller får hjelp av ambulerende team (ACT/FACT). Dette tilbudet er fullfinansiert. For de med psykiske helseplager som ikke har vedtak fra kommunen, er innlagt eller får hjelp fra ambulerende team, så kan de få stønad gjennom folketrygden, sier han.

– Tannlegeforeningen har pekt på at de må få mulighet til å bruke denne rettigheten når de er friske nok av sine psykiske helseplager, og det er dette som nå tas inn av Regjeringen med støtte fra SV.

Heming Olsen-Bergem. (Privat)

Den andre tingen som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, er at unge mellom 19 og 24 år kun betaler en egenandel på 25 prosent ved tannbehandling.

– Tidligere gjaldt dette aldersgruppen 19–20 år, som da fikk dekket halve regningen. Dette er nå utvidet til 75 prosent, og opp til 24 år, sier presidenten i Den norske tannlegeforening.

[ Rusfrie Anniken: – Det er ikke kult å ha fire tenner i munnen ]

---

Slik ble forliket på tannhelse

Det gis et rammetilskudd til fylkeskommuner på 15 millioner

Unge mellom 19 og 24 år betaler en egenandel på 25 prosent ved tannbehandling

Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med psykiske helseplager som faller inn under tannhelsetjenesteloven § 1–3 første ledd bokstav c, beholder tilbudet fra tannhelsetjenesten i fylkeskommunene i inntil 6 måneder etter at pasienten er utskrevet, friskmeldt eller overført til oppfølging i ACT/FACT-team eller lignende

Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med psykiske helseplager som etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1 pkt. 14 har rett til stønad til tannbehandling, beholder rettighetene i 6 måneder etter at de sterkt nedsatte evnene til egenomsorg er gjenopprettet

Kilde: RNB-forlik 2023

---