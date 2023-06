Et lite stikk mot skjønnhetsklinikkene

«Du må ha ett lite stikk her, og her, og her». Den kosmetiske sykepleieren har nettopp dratt opp en modell av et ansikt som viser alle muskellagene. Hun gestikulerer og viser hvor man må sette botox for å motvirke de første tegnene på aldring. To små stikk rundt øynene. Og tre i panna.

«Mange er langt yngre enn deg når de begynner. De er gjerne 25 år. Da blir det skikkelig bra», forteller hun.

Dum som jeg var, dristet jeg meg til å spørre om hennes beste tips for å motvirke aldring. Solkrem, noen ansiktsbehandlinger og litt hudpleie, trodde jeg. Flere stikk og minst 10.000 kroner i året, svarte hun.

Jeg hadde bestilt time hos kosmetisk sykepleier for å fjerne en føflekk, men endte med plutselig å se rynker på høylys dag. Og en drøss med dyre kremer. Visittkortet til sykepleieren ble liggende lenge i lommeboka.

Dette er ikke en prinsipiell kommentar mot å bruke botox. Om noen føler seg finere av å fikse litt på utseendet får være opp til dem. Og det får være helt greit.

Men det er problematisk om botox prakkes på folk. Det er dessuten ulovlig, men skjønnhetsklinikkene klarer ikke å dy seg. I mai avdekket Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet et stort omfang av ulovlig markedsføring. Hele 40 klinikker fikk brev om å rette opp i ulovlig reklame.

Derfor er det hårreisende at Volvat i forrige uke sponset et innlegg på Facebook om 20 prosent rabatt på fillere og injeksjoner. «Ut juni», «Kampanje», lokket de med på sosiale medier og egne nettsider.

«Fillere og injeksjoner kan gi gode resultater ved å redusere synlige arr og rynker (...) Psst. Disse timene blir fort fullbooket. Vær rask!». Det skulle ikke gå an.

«En kynisk måte å drive markedsføring på. Den spiller på usikkerheten til folk», sa spesialist i allmennmedisin Kari Løvendahl Mogstad til NRK. Volvat la seg raskt langflate, fjernet innlegget og beklaget.

Botox-press er ikke bare skadelig for psyken, selve behandlingen kan også være farlig om den ikke gjøres riktig. Derfor skal alltid «pasienten» ses til av lege først. Botox er tross alt en farlig nervegift som lammer muskler. Derfor ser de glattere ut. Men uforsvarlig bruk kan føre til alvorlige skader og i verste fall død.

Kosmetiske behandlinger er blitt big business i Norge. De siste årene har det vært en eksplosiv økning i salg av botox til private klinikker – hele 410 prosent, meldte TV 2 i fjor.

Botox er blitt vanligere. I podkasten «Åpen Journal» forteller lege og programleder Katarina Flatland at det har gått opp for henne hvor mange som faktisk glatter ut ansiktet.

«Jeg vil prøve å stå imot presset. De siste ukene har jeg skrollet meg gjennom Instagram og så har det gått opp et lys for meg. Jeg har nok vært litt naiv. Jeg tror at folk bare er veldig pene. De er ikke det. Det som har skjedd er at jeg har begynt å tenke over om folk har mimikk og hva som har skjedd med kinnene deres. Og da har det gått oppfor meg hvor mange jeg tror driver med det. Og det er veldig mange», sier Flatland i podkasten.

Jeg tror hun har rett. Basert på ekte svogerforskning. Det er påfallende hvor mange som ser stadig mindre overrasket ut. Årsakene til dette er trolig mange. Kanskje vi blir utsatt for mer press gjennom sosiale medier. Det er mulig at vi er blitt mer selvopptatte. For ikke å glemme; kanskje mener mange at aldring reduserer markedsverdien til oss kvinner. Trolig er det rett og slett blitt sosialt akseptert. De færreste himler med øynene om noen forteller at de har tatt botox. Det er ikke noe man skammer seg over. Og det burde det ikke være.

Men det er forbudt å markedsføre botox, som er et reseptbelagt legemiddel. Det innebærer også innlegg på sosiale medier som Instagram og TikTok. Bryter en skjønnhetsklinikk loven, kan den få en økonomisk smell på lanken av Legemiddelverket. Det er gode grunner til det.

Å gå drastisk til verks for å motvirke aldring, bør være et personlig valg som skjer med så lite press som mulig. Ikke noe man finner på fordi det tilfeldigvis var tilbud på botox hos skjønnhetsklinikken rundt hjørnet.

Botox er sabla dyrt. Du kan være like fin uten. Om du vil bruke det, må det være ditt eget valg. Fullt og helt.

