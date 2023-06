Byrådet vil droppe karakterer i orden og oppførsel i nytt forsøk: – Hårreisende

Byrådet i Oslo ønsker å delta i et forsøk som går ut på å fjerne orden- og oppførselskarakterene i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo som ønsker det.

Det ble bekreftet på et møte i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

Det er Utdanningsdirektoratet som har invitert et utvalg skoler til å delta i et nasjonalt treårig forsøk med vurdering i orden og oppførsel uten karakter.

Hensikten er å finne ut hva man kan lære ved å prøve ut en alternativ ordning, og vurdere om det kan være aktuelt å endre regelverket.

Forsøket er frivillig. Skolene og elevene skal fremdeles følge regler for orden og atferd i forsøksperioden.

Selv om karakteren fjernes, skal elevene fortsatt vurderes. Skolene som deltar i forsøket, må derimot bruke andre metoder for å gi elevene tilbakemeldinger. Et eksempel på dette kan være elevsamtaler.

Volden øker

– Dette er hårreisende! I en tid hvor det er en femdobling av vold og trusler mot lærere i skolen, og mobbingen øker i Oslo under Ap og SVs ledelse av byen, er dette uforståelig, sier utdanningspolitisk talsmann for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan, til Dagsavisen.

I 2015 ble det innrapportert 871 vold- og trusselhendelser i Oslo. 2022 var tallet økt til 4.964 tilfeller. En femdobling, viser tall fra Utdanningsetatens årsrapport for Osloskolen i 2022.

Inan mener at det å stille krav til elevene om at de må oppføre seg på skolen og i klasserommet, er helt essensielt for at elevene skal lære på skolen.Ønsker å stoppe forsøket

Dagsavisen har tidligere skrevet om flere lærere som føler seg utrygge i jobben sin. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at lærere tilhører en yrkesgruppe som er blant de mest volds- og trusselutsatte i norsk arbeidsliv. Dette til tross for at de har et særlig vern i lovverket.

Hele 36.000 arbeidstakere innenfor undervisning rammes årlig. Verst er det i grunnskolen der hele 26 prosent av lærerne sier de utsettes for vold og trusler på jobb. I videregående skole er tallet noe lavere.

– Hvis ikke lærere og elever føler seg trygge på skolen så klarer man ikke å skape et trygt miljø. Istedenfor å gjøre noe med at volden øker så velger byrådet å finne alternativer til de tiltakene som skal forhindre dårlig oppførsel, sier han og legger til:

– Byrådet må slutte å tvinge sin politiske ideologi på elevene i Oslo, de bør ikke bruke elever og lærere som forsøkskaniner.

Inan mener at når man skal innføre så store endringer så bør dette være forskningsbasert.

– Dette forsøket må stoppes. Vold og uro i klasserommet gjør at elevene lærer mindre, at de føler seg utrygge og at lærernes arbeidsmiljø blir tøffere. Å fjerne dette vil være et skritt i feil retning, og er imot all sunn fornuft. Skal vi ikke lenger kreve og forvente at elevene oppfører seg på skolen? spør Mehmet Kaan Inan.

– Oppleves som straff

– Praksisen i dag har blitt oppfattet som en straff og dette forsøket vil handle om bedre oppfølging av elevene og med andre typer tilbakemeldinger, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) under møtet i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

Hun presiserte også at her har skolene i Oslo fått anledning til å delta etter initiativ av Utdanningsdirektoratet.

– De skolene som deltar, har selv ønsket å bli med i forsøket, sa hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor Dagsavisen onsdag kveld.

