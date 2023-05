Prinsesse Märtha Louise: – Pressen var invaderende i oppveksten

BERGEN (Dagsavisen): Under den årlige Medieleder-konferanse i Bergen onsdag ble prinsesse Märtha Louise intervjuet på scenen av VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Med et anstrengt forhold til pressen som bakteppe, skulle prinsessen fortelle om sitt liv i media.

– Jeg fikk depresjon på grunn av pressen, fortalte Märtha Louise under seansen.

Hun fortalte at oppveksten var svært krevende, der presse skal ha fotfulgt henne, noe som også skal ha gått utover venner og kjærester.

– De visste ikke hvordan de skulle håndtere det, at folk bokstavelig talt hoppet ut av buskene. Medelever ble tilbudt betaling for informasjon, hevdet hun.

– Det er lærerikt og nyttig for redaktørene å lytte til en person som har levd i medienes søkelys hele livet. Vi setter derfor stor pris på at prinsessen kommer til konferansen vår og er veldig glad for at Hanne Skarveit har sagt ja til å intervjue henne, uttaler generalsekretær for Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, i nyhetsbrevet for konferansen.

Raste mot pressen

Prinsessen har tilsynelatende ikke latt seg skremme av kritikken som oppsto i etterkant av forrige gang hun møtte pressen. På journalist-konferansen Skup i Tønsberg i slutten av april ble hun intervjuet foran en fullsatt sal om sitt forhold til media, og bekreftet at det var ambivalent.

Med sin egen medbrakte Powerpoint-presentasjon, viste hun frem presseoppslag hun mente var personangrep og latterliggjøring av henne, forloveden Durek Verrett, og eksmannen Ari Behn, som døde i 2019.

Intervjuer Mads A. Andersen uttalte senere til bransjenettstedet Medier24 at han følte han mistet kontrollen på intervjuet.

– Jeg setter pris på at folk som lar seg intervjue av meg i noen grad er villig til å høre på hva jeg har å spørre dem om, og kanskje ofrer å se på meg enkelte ganger i løpet av seansen. Det opplever jeg ikke at hun gjorde. Jeg ble en statist for hennes raljering, sa Andersen.

– Reaksjonen hans er helt i tråd med hvordan jeg opplever at media forholder seg til meg, svarte prinsessen, og mente igjen hun var utsatt for latterliggjøring og hersketeknikk.

Hardt ut i svensk TV-intervju

I løpet av 2023 har hun flere ganger gått til angrep på pressen. Den svenske TV-kanalen SVT fikk et eksklusivt intervju med Märtha Louise i februar, der hun blant annet uttalte at hun «er Norges mest kritiserte person».

Hun kom også inn på hvordan Durek Verrett og Ari Behn har blitt omtalt, og mente de møtte uforholdsmessig mye kritikk.

På spørsmål om pressen var skyld i Behns dødsfall, svarte hun:

– Det sa de selv også, til dels. Hans mentale helse gikk mye på det at han fikk tyn i media. Men jeg sier ikke at det var noen sin skyld. Det er jo alltid hvordan man tar ting.

Uttalelsen møtte krass kritikk fra Reidun Kjelling Nybø, som tolket den som at prinsessen langt på vei ga pressen skylden for at Behn tok sitt eget liv.

Sa fra seg offisielle oppdrag

To dager før Skup-konferansen, gjestet hun også She-konferansen i Oslo Spektrum. Igjen var offentlig kritikk et av temaene, og prinsessen fortalte om hvordan det var å vokse opp i søkelyset.

– Jeg trodde, som tenåring, at alle i Norge mente jeg var en forferdelig person. Fordi pressen hele tiden kritiserte meg og listet opp hva som var galt med meg, fortalte hun, ifølge VG.

Prinsessen og forloveden har flere ganger fått kritikk i media for å blande sammen prinsesserollen og parets kommersielle virksomhet. Etter samtaler med kongefamilien i høst besluttet Märtha Louise å droppe offisielle oppdrag for Kongehuset. Samtidig fikk hun ikke lov til å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

Til BBC fortalte hun i slutten av april at hun har sluttet å snakke med norske medier på grunn av mange uønskede presseoppslag som handler om forretningsvirksomheten hennes.

