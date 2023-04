Prinsesse Märtha Lousie snakker ut på BBC

Videoklippet på BBC Select starter med å fortelle at prinsesse Märtha har sluttet å snakke med norske medier på grunn av mange uønskede presseoppslag som handler om businessen hennes.

«Hun er synsk, så hun har sikkert forutsett overskriftene», sier den britiske kommentatoren muntert, og viser et klipp av prinsessen på vei til jobb, der hun synger og danser på vei inn på en scene.

Ellers er intervjuet lettbeint og humoristisk i tonen:

«Hun er kongens eldste barn, men ifølge loven vil hun aldri bli dronning. I dag er hun mer som en åndelig leder» fortsetter reporteren, og deretter følger et kort intervju hvor Märtha forteller litt om oppveksten sin med spesielle evner.

– Jeg har alltid vært spirituell, har sett ting, om noen hadde det vondt kunne jeg kjenne det. Om andre hadde smerter i skulderen, fikk jeg smerter i skulderen. Etter hvert har jeg skjønt at det er et talent, og at jeg kan hjelpe folk, sier Märtha.

Programlederen bringer samtalen inn på fellestrekkene mellom Märtha og Dureks skjebne og Meghan og Harrys – utfordringene med å være kongelig nummer to og flytte til USA for å forsøke å skape seg et liv. De snakker også om den forestående kroningen av kong Charles, og prinsesse Märtha forteller om at kong Harald engstet seg for at han ikke skulle klare å fylle sin fars sko. Hun avslutter med å si at kong Charles må finne sin egen vei, og ikke prøve å kopiere sin mor.

