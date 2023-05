Fra scenen under journalistkonferansen Skup fortalte Märtha Louise for et par uker sin historie om eget møte med norske medier. Det er ingen overdrivelse å si at det har vært litt knute på tråden mellom partene. Spesielt opptatt var hun av at uttalelser fra forloveden Durek Verrett fører til større oppslag og mer oppmerksomhet enn hun mener de fortjener.

Fra scenen i Tønsberg sa Märtha blant annet om Verrett at «han er faktisk en sjaman». «Hvordan blir man det?», undret intervjuer Mads A. Andersen. «Da blir man utvalgt fra sine tidligere generasjoner til å bli den neste sjamanen i neste generasjon», svarte prinsessen. Også blant de kongelige går posisjoner i arv. Det samme må kunne sies om offentlighetens interesse. Og selv om jeg mener at man skal lytte til pressens kritikere, og har respekt for at Märtha opplever at det er tøft å stå i norske mediers søkelys, finnes det sterkere vitnesbyrd og opplevelser litt lengre ut i familien.

Lørdag krones Märthas firmenning Charles og hans kone Camilla som Storbritannias konge og dronning. Fra Norge er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit til stede blant de 2.000 inviterte gjestene i Westminster Abbey. Det er flyforbud over London og ifølge Reuters er 29.000 politifolk på jobb for å ivareta sikkerheten.

I dagene fram mot kroningen, er det imidlertid Charles’ yngste sønn som har fått mange av overskriftene i britiske aviser. Prins Harry saksøker nemlig mediemogulen Rupert Murdochs aviskonsern for hacking og avlytting av mobiltelefoner og andre ulovlige handlinger han hevder ble begått mot ham på vegne av de britiske tabloidavisene The Sun og den nå nedlagte avisen News of the World fra midten av 1990-tallet og fram til 2016.

Det startet med at Harrys bror, prins William, fattet mistanker i 2006. Informasjon som ingen andre kunne ha, fant likevel sted til avisene. Det ble bevist at telefonen hans var avlyttet, og en journalist ble arrestert av politiet. Telefonavlyttingen av det britiske kongehuset, andre kjendiser og personer i nyhetsbildet har fått store konsekvenser for en rekke ansatte i Murdochs selskaper, og for 92 år gamle Murdoch har opprydningen hittil kostet mer enn ti milliarder kroner.

Selv om man er seg selv nærest, og en norsk prinsesse og hennes familie selvsagt opplever større press fra norsk offentlighet enn andre steder i verden, er det ikke her hjemme det er størst grunn til å ringe alarm om de journalistiske metodene. God fredag!

