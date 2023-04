Märtha Louise ut mot pressen

Da hun entret scenen, viftet hun med et hvitt flagg i retning journalistene.

– Jeg tenkte det var fint å ha med en sånn liten fredsklut her, sa prinsessen, ifølge VG.

Hun startet med å spørre salen om noen hadde vært utsatt for mediepress. Prinsessen mener journalister bør ha det som en del av utdannelsen.

– Det er veldig hardt press psykologisk når hele Presse-Norge er mot deg, sa Märtha Louise, ifølge Medier24.

– Dere bør få kjenne på det presset i en uke. Jeg må tåle mye kritikk fra dere. Dere tåler kanskje ikke så mye kritikk fra meg, sa hun videre.

Under et intervju med SVT tidligere i år hevdet prinsessen at hun er den mest kritiserte personen i Norge.

