Tirsdag ettermiddag i New York kom en jury fram til at Donald Trump er skyldig i overgrep og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll, som hadde anklaget Trump for å ha voldtatt henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Han ble ikke kjent skyldig i voldtekt, men i et overgrep. Juryen mente også at Trump kom med ærekrenkelser da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.

E. Jean Carroll saksøkte Donald Trump. Her er hun i New York 9. mai, etter at en jury har kjent Trump skyldig i overgrep og ærekrenkelser. Trump anker. (Seth Wenig/AP)

Saken føyer seg inn i rekken av saker Trump er anklaget for. Sakene, både sivile og straffesaker, ruller videre på løpende bånd i løpet av dette året, som er året før neste presidentvalgkamp.

Her er en oversikt over sakene og hvor de står nå:

Kjent skyldig i overgrep: Mai 2023

Overgrepssaken som ble behandlet av en jury 9. mai, der han ble kjent skyldig i overgrep og ærekrenkelser, er et sivilt søksmål, og Trump har ikke blitt strafferettslig forfulgt. Trump må derimot betale til sammen 52 millioner kroner i oppreisning og erstatning til Carroll, som gikk til sak.

Men saken er ikke lagt død – Trump har sagt at han vil anke.

– Denne kjennelsen er en skam – en fortsettelse av den største heksejakten noensinne, skrev Trump med store bokstaver på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social.

– Jeg aner ikke hvem denne kvinnen er, skrev han om Carroll.

Erik Løkke, USA-ekspert og Civita-rådgiver, sa til Dagsavisen tirsdag at kjennelsen åpenbart ikke er en fordel for Trump, men at den trolig vil ha liten eller ingen effekt på presidentkampanjen hans.

– De aller fleste amerikanske velgere har gjort seg opp sin mening om Trump. Jeg tror ikke noen forandrer mening fordi en jury i New York har sagt sin, sa Løkke.

Georgia-saken: Kanskje juli

I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgmanipulering. En statsadvokat i Georgia, Fani Willis, etterforsker om Trump og hans allierte brøt loven da de forsøkte å omgjøre presidentvalget i Georgia i 2020, som Joe Biden vant med knapp margin.

Etterforskningen ble utløst av et opptak av en telefonsamtale til statens valgansvarlige, Brad Raffensperger, der Trump ba ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

Juridiske eksperter sier at det er betydelig sannsynlighet for at Trump og andre kan bli tiltalt for flere brudd, skriver The New York Times. Det kan skje mellom juli og september.

Hysjpengesaken: August 2023

Donald Trump står også overfor en straffesak der han er tiltalt på 34 tiltalepunkter som ble forkynt for ham i retten på Manhattan i april. Trump er første tidligere president i USA som er tiltalt i en straffesak.

Tiltalen gjelder forfalskning av dokumenter, og blant annet betaling av såkalte hysjpenger til to ulike kvinner. Den mest kjente av disse sakene handler om bokføring av et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniel. Hun hevder hun fikk pengene få dager før presidentvalget i 2016, for å holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Trump.

Donald Trump erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen mot ham.

Neste viktige dato er 8. august, da Trump skal levere inn sine dokumenter som skal motbevise anklagene, ifølge Politico. Men saken vil ikke bli avgjort da.

Sivilsak om bedrageri: Oktober 2023

Trump Organization ble i september 2022 saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Trump og selskapet hans er saksøkt for å villedet banker, forsikringsselskaper og offentlige organisasjoner ved å oppgi falske opplysninger om verdien på sin formue, for å betale mindre skatt.

Saken blir brakt for retten 2. oktober. Saken kan resultere i at Trump ikke får lov til å drive forretninger i New York.

Forsøk på å omgjøre valgresultatet: Uvisst tidsskjema

USAs justisminister utnevnte i november 2022 Jack Smith som spesialetterforsker som skulle ta over justisdepartementets etterforskning av to store saker knyttet til Donald Trump. En av dem er Trumps rolle i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 like etter valget i 2020.

Smith skal etter hvert konkludere på om det skal tas ut tiltale mot Trump. Han skal se på følgende: Hva var Trumps rolle i forsøkene på å endre valget fra 2020, og var det kriminelt?

Smith har begynt å kalle inn sentrale personer til høring hos en storjury, blant annet eks-visepresident Mike Pence. Men denne saken er kanskje den saken der det er mest uvisst når det blir noen avklaring, skriver Politico, blant annet på grunn av en rekke juridiske kamper underveis i etterforskningen. Saken kan trekke ut i tid.

Dokumentsaken: Uvisst tidsskjema

Jack Smith etterforsker også hva som har skjedd rundt den såkalte dokumentsaken. I august 2022 gjennomførte FBI en husransakelse i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet mer enn 11.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte. I forbindelse med dette etterforskes Trump blant annet for mulige brudd på spionasjeloven. Smith må finne ut om Trump brøt loven da han tok hundrevis av dokumenter med seg fra Det hvite hus til hjemmet sitt i Florida.

Trump avviser at han har gjort noe ulovlig og sier han er utsatt for en heksejakt.

Også denne saken vil ta tid, men skal trolig være kommet lenger enn saken rundt stormingen av Kongressen.

