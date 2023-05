Gratis helsetilbud: – Dyrene lider hvis eier ikke har råd

– Jeg har møtt mange mennesker i ulike livssituasjoner. Felles for alle er hvor utrolig fortvilende det er når man tror at dyret sitt er sykt, men ikke har penger til å gå til dyrlegen.

Det sier Caroline Holtet, som er veterinær og prosjektleder for Lisaklinikken i Oslo, som omtales som Norges første gratis dyreklinikk. Den åpner i slutten av mai og skal være et tilbud for dyreeiere som ikke har råd til å betale for vanlig kommersiell behandling hos veterinær.

– Det er et stort økonomisk ansvar å skaffe seg familiedyr og dette er eierens ansvar, men det er dyrene som lider hvis eier ikke har råd, sier Holtet til Dagsavisen.

Tilbudet er helt gratis og er tillitsbasert. Dagklinikken vil være åpen fra mandag til fredag og tilby vanlig poliklinisk behandling. For eksempel er det snakk om helsesjekker, tannbehandling med mer.

Hunden Alba slapper av på en solfylt dag i hagen til Caroline Holtet. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Stort behov

Allerede i oktober startet Lisaklinikken med å dele ut dyremat og gjøre enkle helsesjekker. Dette blir gjort på Kjeller’n, et dagtilbud for rusavhengige, som de har lånt flere ganger i måneden.

– Det har vært godt oppmøte, og det er helt klart et behov for en gratis veterinærtjeneste.

Med to uker igjen til den nye klinikken åpner på Grünerløkka, forteller veterinæren at de daglig får mange henvendelser på Facebook. Avsenderne er alt fra mennesker med bakgrunn i rus og psykisk helse, til voksne som er alene.

– Et familiedyr kan leve 10–20 år, og livet til eieren kan forandre seg på den tiden. Du kan ha gått til anskaffelse av et dyr for ti år siden, så har det skjedd ting i livet slik at du i dag ikke har penger til å behandle din gamle hund eller katt.

– Hvis det er et så stort behov, burde det ikke finansieres av staten?

– Det hadde vært en drøm at dette kunne vært finansiert av staten, men det er dyreeiers ansvar at dyret får hjelp hos veterinær når det blir sykt. Staten støtter ikke behandling av privateide dyr. Ved helt akutte tilfeller kan dyrlegen søke mattilsynet om en helt enkel behandling av dyret, som i mange tilfeller er avliving.

Holtet forteller at avlivning kan være riktig avgjørelse, men ikke alltid.

– Hvis du har et dyr med en knekt klo eller et betent øre, er ikke avliving et alternativ. Men tilstanden er smertefull og dyret trenger behandling.

Caroline Holtet med høna Egget. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Frivillige

Lisaklinikken blir til fordi Dyrebeskyttelsen har mottatt en pengegave fra et testament. Klinikken har også fått donert nødvendig utstyr, og Grønne midler i Bydel Grünerløkka har gitt dem 50.000 kroner til å kjøpe lastesykkel med frontkurv.

– På den måten kan frivillige ved Lisaklinikken sykle rundt med fôr og utstyr til dyr, og dele ut i Oslo. Da kan vi være der når for eksempel Gateteam Oslo, deler ut mat, sier Holtet.

Høna Egget går fritt i hagen til Holtet. (Veronica Irmelin Ellin)

Klinikken vil ha én veterinær, dyrepleier og klinikkassistent. Flere veterinærer og dyrepleiere har også vist interesse for å være frivillige ved Lisaklinikken, forteller Holtet. Fra høsten vil de ha veterinærstudenter der to ganger i uken. De siste sju månedene har gått til å informere om tilbudet, slik at arbeidstakere som jobber med å møte mennesker i sårbare økonomiske situasjoner, vet om klinikken.

– Jeg vet at denne klinikken vil utgjøre en stor forskjell for dyr med økonomisk vanskeligstilte eiere. Det å ha et friskt familiedyr er god psykisk helse og for mange mennesker er dette dyret den eneste familien de har. Aller mest er jeg glad for at alle dyr får en mulighet til å bli behandlet hos veterinær uavhengig eiers økonomi, fremfor å lide i stillhet, avslutter Holtet.

Forsikringer og hjelp

Tilbudet på Grünerløkka er rettet mot dem som ikke har råd til å betale for veterinærhjelp selv. Samtidig viser en landsrepresentativ undersøkelse, utført av Norstat på vegne av Codan Forsikring i 2021, at 6 av 10 hundeeiere i Norge har forsikret hundene sine. Det melder forsikringsselskapet i en pressemelding.

Dyrlege og direktør for veterinærinstituttet, Torill Moseng, har sagt til KK at det er ganske vanlig med bruddskader etter påkjørsler hos husdyr, og det samme med fallskader hos katter. Uten forsikring kan det i verste fall koste eieren nærmere 100.000 i veterinærutgifter.

– Har du ikke noe problem med å hoste opp det det koster, så trenger du ikke å tenke på forsikring. Men når du har en forsikring så kan du sette deg ned sammen med fagfolk og ta en beslutning på om dyret ditt skal behandles eller ikke uten at det er en økonomisk beslutning, sa Moseng.

