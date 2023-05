– Nå dør nesten like mange av drukning som i trafikken

Hittil i år har 21 mennesker mistet livet i drukningsulykker, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk.

19 av dem var menn. Oftere og oftere er de også over 60 år.

Hvorfor vi drukner, og ikke minst hvor, er viktige spørsmål. De vil Redningsselskapet og paraplyorganisasjonen Flyte at myndighetene tar stilling til.

«Skal bare»-ulykkene

– Vi ser like tall i sammenlignbare land, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

De ser at det er menn som absolutt topper statistikken, og Krangnes forteller at de ikke helt vet hvorfor det er sånn. Det finnes ikke så mye norsk forskning som forteller noe om årsakene, men noe internasjonal forskning finnes det.

Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. (Redningsselskapet)

– Det første handler om eksponering. For eksempel er det flere menn enn kvinner på vannet i båt, og som oftere er alene i båten. De er også kanskje oftere på tur og fisker langs sjø og vann. Det er en faktor, men det forklarer ikke alt, sier hun.

Hun forteller at atferdsforskere peker på at menn også i større grad overvurderer egne ferdigheter, og undervurderer risiko.

– Det er mange «skal bare»-ulykker, der man noen ganger drukner, og noen ganger ikke. «Skal bare en liten tur i båten», men så tar de ikke på vest, sier Krangnes.

Den siste potensielle årsaken hun trekker fram, er kombinasjonen vann og alkohol.

– Det kan være at flere menn enn kvinner kombinerer vann og alkohol. For eksempel har de vært på byen, og skal bare tisse fra brygga før de går hjem. Med litt dårlig balanse havner man fort i vannet, og når vannet er kaldt går det fort galt.

Selv om antall drukningsulykker for det meste holder seg stabilt, ser de likevel en endring. De eldre blir stadig sprekere, er mer aktive, og har med det større sjanse for å havne i statistikker.

– Fra tiår til tiår ser vi at flere som drukner er over seksti. Det skjer noe med kroppen når man blir eldre, med tanke på muskelkraft, balanse og reaksjonsevne. Det kan nok være en kombinasjon.

[ Dagsavisen mener: Ingen skam å droppe turen ]

Vil ha nullvisjon

Antall nordmenn som drukner i løpet av et år, ligger jevnt mellom 80–90. Redningsselskapet ser ingen spesiell nedgang, slik man gjør i statistikken for drepte i trafikken.

I 2020 og 2021 omkom henholdsvis 93 og 80 nordmenn i trafikken. I fjor var det en liten økning med 118 trafikkdrepte, men tallene viser en jevn nedgang.

– Nullvisjonen om ingen drepte i trafikken kom i 2002. Det har vært en kraftig nedgang i trafikkulykker etter det. For drukningsulykker finnes det ingen nullvisjon, og heller ingen nasjonal handlingsplan. Vi ønsker mer fokus fra myndighetene, og oppfordrer dem til å vedta både nullvisjon og handlingsplan, sier Krangnes.

Våren 2022 gikk Redningsselskapet, Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap, Norges Padleforbund, Den Norske Turistforening og NTNU sammen om å stifte den ideelle organisasjonen Flyte.

Det er Siv Jensen, tidligere partileder i Frp, som er daglig leder for Flyte. Hennes oppgave er å koordinere medlemsorganisasjonenes arbeid for å bli hørt av regjeringen.

– Norske myndigheter ligger langt bak i å ha fokus på dette. Det er ganske alvorlig. Nå dør det årlig nesten like mange av drukning som i trafikken. Norske myndigheter har lenge hatt fokus på å drive med forebygging av trafikkulykker, gjennom etableringen av Trygg Trafikk og nullvisjonen, og gjennom at de finansierer tiltak og kampanjer, sier Jensen, og fortsetter:

– Så gjøres det da ingenting av betydning fra myndighetenes side på dette.

[ Fra sjø til støl: – Kostet ikke mer enn ny bil ]

Må vite hvem og hvor

Flyte har begynt å arbeide med kontakt med myndighetene. De planlegger også å få til samarbeid med kommunene.

– Det er tross alt i en kommune at de fleste drukner. Det handler om informasjon og kunnskap, om hvorfor vi drukner, og hvor vi drukner, sier Jensen.

Hun forteller at mange tenker at drukning skjer fra båt og i saltvann.

– Men 40 prosent av ulykkene skjer i ferskvann, innsjøer, elver og bassenger.

Det er også drukningsulykker på vinteren, når folk går gjennom isen.

– Drukning skjer året rundt, og det skjer ofte veldig stille. Mange tror det er hyl og skrik og armer og bein, men det er det ofte ikke. Derfor må vi ha gode standarder på hjerte- og lungeredning, mer kompetanse, økte svømmeferdigheter for barn og voksne, sier Jensen, og legger til at voksne nordmenn er dårligst i Norden til å svømme.

[ Regjeringen varsler strømpakke: – Vi vil hjelpe folk med lav inntekt ]

Et stykke igjen

Hun opplever at politikerne er engasjerte og uttrykker vilje når de nå forsøker å vekke deres oppmerksomhet. Samtidig er det omfattende, og langdrygt, arbeid.

– Jeg vet som tidligere statsråd at det dessverre er sånn at når ansvaret ligger hos mange statsråder, så er det ingen som til slutt tar det koordinerte ansvaret.

For det er mange som må med, om kunnskapen skal opp og drukningsstatistikken skal ned, forteller Jensen.

Det er kunnskapsministeren med ansvar for svømmeopplæring i skoler med lav bassengkapasitet, og kommunalministeren med ansvar for det som skjer i kommunene, der bryggekanter mangler gjerder og kaiområder er dårlig sikret.

Helse- og omsorgsministeren har folkehelseperspektivet, og justisministeren har nok også noe med dette å gjøre. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran må med, og det vil han også. Nullvisjon til og med, har han bedt om.

– Men det er et lite stykke igjen fra å uttrykke vilje til å gjøre noe, og å faktisk gjøre det, summerer Jensen.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

En venn med på morgenbad

Med verdens nest lengste kystlinje og et innland fullt av tjern og innsjøer, kombinert med et turglad folk, er vi naturlig nok utsatt for å falle i vann.

Da trenger vi å vite litt om hvilken risiko vi utsetter oss for, sier Jensen.

– Vi må vite at hvis vi går over islagt vann, må vi ha tilstrekkelig utstyr for å komme opp igjen om vi går gjennom. Vi må også vite at selv om vi tenker at noe nok går bra, så gjør det ofte ikke det. Så vi må bli flinkere til å faktisk ha på oss redningsvesten når vi er i båten.

Vi må også vite at jo eldre vi blir, jo større er sannsynligheten for at vi havner i drukningsstatistikken, mener hun.

– Når du var 20, var du kanskje en god svømmer. Så glemmer du at ferdighetene har blitt litt dårlige. Reaksjonsevnen og balansen også, vi er ikke like sterke.

– Slike ting må vi være bevisst på. Det er deilig å ta et morgenbad om sommeren, men er det så lurt å gjøre det alene?

[ Ønsker nullvisjon og handlingsplan mot drukning ]