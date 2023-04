Potensiell nedbemanning i Oslo politidistrikt: – Helt uakseptabelt

Oslo politidistrikt kan risikere å måtte nedbemanne med 218 ansatte for at budsjettet skal gå i balanse. Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, er svært bekymret for situasjonen.

– Dette vil sette arbeidet med å bekjempe kriminalitet i Oslo, mange år tilbake, sier han til Dagsavisen.

Solberg er spesielt bekymret for påvirkningen det vil ha på forebyggende arbeid.

– Flere kan bli rekruttert inn i alvorlig kriminalitet, politiet vil ha mindre ressurser til å håndtere grove voldshendelser, samt til å etterforske og knekke kriminelle gjenger. Alt det vil svekke tryggheten i Oslo og gjøre at det blir lettere å være kriminell i Oslo.

Uakseptabelt

Oslo politidistrikt anslår at det for inneværende år vil ha et merforbruk på 150 millioner kroner. Det viser en økonomisk prognose per mars i år som politidistriktet selv har utarbeidet, skriver Politiforum.

Dersom politidistriktet skal gå i budsjettbalanse i år, kan det innebære at politidistriktet må nedbemanne med hele 218 stillinger.

– Forslaget er helt uakseptabelt. Oslo-politiet trenger de stillingene de har for å kunne drive forebyggende arbeid. Både for å hindre gjengkriminalitet og hindre vold i nære relasjoner, sier Solberg.

Han peker videre på at Oslo har utfordringer som ikke andre distrikter har.

– Oslo en rekke tilleggsoppgaver siden det er hovedstad. Den ukrainske og russiske ambassaden er eksempler på det. Hvis de i tillegg til å binde opp store ressurser knyttet til hovedstadsoppgavene, må kutte 218 stillinger, så er det grunn til stor bekymring.

Har troen

I mai 2023 skal et revidert nasjonalbudsjett legges fram. Solberg håper at regjeringen sørger for at Oslo kommune kan opprettholde antall stillinger i politiet.

– Hvis det ikke skjer vil jeg ta initiativ til en tverrpolitisk henvendelse fra Oslo-politikerne til justisministeren og statsministeren for å underbygge alvoret.

Han har tro på at forslaget vil ha en bred støtte på tvers av partiene.

– Men jeg håper at regjeringen ser hvor alvorlig dette er og sørger for at Oslo-politiet får de ressursene som er nødvendig for å opprettholde antall politidistrikt i Oslo, sier han.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) mener politiet ville ligget enda dårligere an med en Høyre-ledet regjering. (Magnus Buer / Justis- og beredskapsdepartementet)

Hevder onkel blå ville blødd mer med blå regjering

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet stusser over kritikken fra Solberg, ettersom Høyre foreslo å kutte 379 millioner kroner til politiet i sitt alternative statsbudsjett for 2023. Dagens regjering har i stedet styrket politiet med 215 millioner kroner siden regjeringsskiftet, påpeker han.

– Oslo-politiet skal være glad for at Høyre og Lae Solberg ikke sitter i regjering, sier Indrejord til Dagsavisen.

Han legger til at politiet vil være blant dem som vil dra nytte av regjeringens varslede kompensasjon som følge av økte priser.

– Dagens situasjon med høy prisvekst er krevende for mange, også politiet. Regjeringen har derfor meldt at vi i revidert budsjett, som legges fram 11. mai, vil foreslå en særskilt priskompensasjon. Det er første gang og helt ekstraordinært at det gis en slik kompensasjon, men denne regjeringen er opptatt av å trygge velferdstjenestene, herunder politiet, og vil derfor foreslå en ekstraordinær bevilgning i revidert budsjett, sier statssekretæren.

Mener tallet er lavere

Avdelingsdirektør Ann Kristin Roheim i Oslo politidistrikt mener tallet på 150 millioner kroner i merforbruk inkluderer flere uavklarte forhold.

– Det har lenge vært varslet en risiko for merforbruk for Nasjonale beredskapsressurser på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Tilsvarende er det usikkerhet knyttet til finansieringen av økt kapasitet til pass og ID-kort. Vi vil også få refundert forsterkningsressursene til asylregistreringen, skriver Roheim i en e-post til Politiforum.

Hun sier det reelle merforbruket er lavere.

– Vi har tidligere varslet at vi skal tilpasse budsjettet med 74,5 millioner kroner, og det beløpet kan bli høyere. Vi er i dag cirka 130 flere ansatte enn vi har budsjett til, men det er ikke tatt noen beslutning om nedbemanning, skriver avdelingsdirektøren.

