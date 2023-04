Politiforum: Oslo-politiet kan måtte kutte 218 ansatte

Oslo politidistrikt anslår at det for inneværende år vil ha et merforbruk på 150 millioner kroner. Det viser en økonomisk prognose per mars i år som politidistriktet selv har utarbeidet, skriver Politiforum.

Dersom politidistriktet skal gå i budsjettbalanse i år, kan det innebære at politidistriktet må nedbemanne med hele 218 stillinger.

Avdelingsdirektør Ann Kristin Roheim i Oslo politidistrikt mener tallet på 150 millioner kroner inkluderer flere uavklarte forhold.

– Det har lenge vært varslet en risiko for merforbruk for Nasjonale beredskapsressurser på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Tilsvarende er det usikkerhet knyttet til finansieringen av økt kapasitet til pass og ID-kort. Vi vil også få refundert forsterkningsressursene til asylregistreringen, skriver Roheim i en epost til Politiforum.

Hun sier det reelle merforbruket er lavere.

– Vi har tidligere varslet at vi skal tilpasse budsjettet med 74,5 millioner kroner, og det beløpet kan bli høyere. Vi er i dag cirka 130 flere ansatte enn vi har budsjett til, men det er ikke tatt noen beslutning om nedbemanning, skriver avdelingsdirektøren.