Advarer mot russiske spioner på Tinder

Er du sikker på at personen du sveiper til høyre for er ekte?

Etter invasjonen av Ukraina har russisk etterretningsarbeid, eller spionasje på folkemunne, vært i både myndighetenes og mediene søkelys en rekke ganger. I fjor pågrep norsk politi en 37-åring som utga seg for å være en brasiliansk statsborger, men som PST mente i realiteten var en russisk spion. Forrige uke utviste dessuten norske myndigheter 15 ansatte ved den russiske ambassaden, fordi de skal ha vært etterretningsoffiserer i stedet for diplomater.

Nå advarer tyske myndigheter om at russiske spioner kan operere på datingapper som Tinder, skriver avisa Welt am Sonntag.

Lokkende honningfeller

Ifølge avisa anses det som mulig at Putins agenter bruker appen for å sette ut såkalte honningfeller, altså forsøk på å forføre mennesker. Dette ifølge Tysklands militære kontraetterretningstjeneste, kjent som Militärischer Abschirmdienst (MAD).

MAD bekrefter overfor Welt am Sonntag at medlemmer av andre etterretningstjenester bruker sosiale medier som Tinder til å opprette kontakt med tyske politikere eller militærpersonell. Hensikten skal være å få sensitiv informasjon eller til og med å rekruttere personer.

Tyske soldater er blant dem som russiske agenter skal være interessert i opprette bekjentskap med, ifølge Welt am Sonntag. Her fra en militærøvelse i Litauen forrige måned. (Tobias Schwarz / AFP / NTB)

Tyskland er ett av landene der ukrainske soldater blir trent opp av vestlige styrker. Også i Norge har ukrainske styrker fått trening, i tillegg til at norsk militærpersonell har trent opp ukrainere i Storbritannia i forbindelse med operasjon Interflex.

Vestlige myndigheter har også tidligere advart mot at fremmede etterretningsagenter kan bruke datingapper for å komme i kontakt med personer som sitter på statshemmeligheter. I fjor gikk Mike Burgess, sjefen for Australias sikkerhetstjeneste ASIO, ut med en advarsel til sine landsmenn om at utenlandske spioner opererte på datingplattformer som Tinder, Bumble og Hinge.

– Mitt budskap til potensielle ofre på disse nettstedene er velkjent: Hvis det virker for godt til å være sant, er det sannsynligvis det, sa han ifølge The Sydney Morning Herald.

