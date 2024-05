Historisk lov om vold mot kvinner endelig vedtatt i EU

Direktivet er historisk som det første i sitt slag.

– Vold mot kvinner og vold i hjemmet er en vedvarende form for kriminalitet. Denne loven vil garantere at lovbrytere i hele EU vil bli straffet strengt, og at ofre for vold vil få den støtten de trenger, sier Belgias visestatsminister Paul Van Tigchelt i en pressemelding.

På et møte i Ministerrådet tirsdag ga EU-landene den siste formelle godkjenningen. Loven er allerede godkjent av EU-parlamentet.

– Dette er et avgjørende øyeblikk for å styrke kvinners rettigheter, sier Belgias likestillingsminister Marie-Colline Leroy.

Det har imidlertid vakt stor oppmerksomhet at voldtekt ikke er omfattet av direktivet.

Det som nå blir helt forbud, er kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, spredning av intime bilder uten samtykke samt trusler og forfølgelse på nettet.

I tillegg har EU-landene mandag godkjent to direktiver som skal styrke likestillingsarbeidet i unionen.

