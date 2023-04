Mann ga hunden sin juling på åpen gate

En mann i 30-årene er nylig dømt for brudd på dyrevelferdsloven, etter to tilfeller av vold mot hunden sin, i en tingrett på Østlandet.

Samtidig pågår det for tiden et nytt lovarbeid på regjerings- og stortingsnivå når det gjelder dyrevelferd, der flere jobber for strengere straffer for vold mot dyr.

Mannen som var tiltalt i denne saken har forklart at hensikten hans var å opptrå truende for å kue en aggressiv og vanskelig hund. Flere vitner har tegnet et annet bilde av to voldshendelser mot hunden hans i 2021.

I juni det året skal hunden ha flekket tenner da den ikke ville lystre mens de var ute på tur, ifølge eierens forklaring, og den skal ha bitt ham i et bein og en arm da han skulle ta tak i halsbåndet.

Sparket flere ganger

Ifølge ett av vitnene til hendelsen, gikk mannen over ende da hunden begynte å dra i båndet, før han gikk bort til hunden og sparket den flere ganger mens hunden lå nede og ynket seg og pep. Vitnet forklarte videre at hun så mannen slå hunden med knyttneven.

Et annet vitne forklarte at han så en mann som «gikk berserk på egen hund» ved at han sparket hunden flere ganger, og beskrev sparkene som harde. Vitnet mener hunden virket redd og beskrev at den krøp sammen som i fosterstilling.

Ingen av de to vitnene opplevde hunden som aggressiv.

Vitne: Ble sparket i magen

Tre måneder senere skal hunden igjen ha flekket tenner og vært truende ute på tur, ifølge eieren, som hevder at han ble bitt da han skulle gripe halsbåndet.

Han forklarte i retten at han brukte beina for å forsøke å bryte hunden ned på bakken, og at han, som følge av å ha blitt bitt i beinet, sparket hunden flere ganger.

Et vitne observerte ved denne anledningen en hund som fikk kjeft, før eieren kastet en sko mot den. Vitnet filmet seansen, da eieren trykket hundens ansikt ned i asfalten før han reiste seg og sparket den to ganger. Hunden gjorde ikke motstand, ifølge vitnet.

En annen person hørte hyling og skriking utenfor vinduet sitt, før hun så en hund som lå nede på bakken og tok imot tre kraftige spark i magen. Eieren skal også ha slått hunden i hodet og tatt nakketak på den, ifølge samme vitne.

Heller ikke hun observerte at hunden var truende eller gjorde motstand, men beskrev hunden som redd.

«Langt utover forsvarlig oppdragelse av hund»

Aktor la i retten ned påstand om at hundeeieren skulle dømmes til betinget fengsel i seks måneder med en prøvetid på to år.

Retten fikk bildebevis på sårskader, som hundeeieren hadde på armen og beinet, og kunne ikke utelukke at hunden har bitt selv om ingen av vitnene så det. Likevel påpekte retten at mannens handling gikk langt utover det som er forsvarlig oppdragelse av en hund og langt utover det som anses nødvendig i sammenheng med selvforsvar.

Hundeeieren er tidligere straffet en rekke ganger, blant annet ved forelegg for overtredelse av hundeloven i 2014. Retten påpeker at individual- og allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i saker som gjelder vold mot dyr, og at rettspraksis viser at ubetinget fengsel er rett utgangspunkt for straff i slike saker.

Mannen er dømt til å sone 15 dager i fengsel samt å betale en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i ytterligere ti dager. Han må også betale sakskostnadene på 3.000 kroner. I tillegg er han blitt ilagt forbud mot å eie, holde, håndtere eller på annen måte ha ansvar for dyr inntil videre.

Valp alene på hotellrom med narkotika

I samme rettsrunde var mannen også tiltalt for å ha etterlatt en annen hund, en fem måneder gammel valp, alene uten vann og mat i utrygge omgivelser på et hotellrom i februar i fjor.

På et bord i rommet lå det brukerutstyr for narkotika og rester av marihuana og amfetamin, som valpen kunne få tak i, bekreftet av politipatruljen som ble tilkalt til rommet av en annen årsak.

Valpen var rolig, kontaktsøkende og svært tørst, ifølge politibetjenten som vitnet i retten.

Hundeeieren forklarte i retten at han hadde skaffet valpen tilsyn av to bekjente, selv om den ble funnet alene, og mente at hunden ikke hadde tilgang på narkotika eller tilhørende utstyr.

På dette tiltalepunktet var dommerne splittet. Mindretallet pekte på at omgivelsene valpen ble forlatt i utgjorde et stort farepotensial og mente at eieren hadde det klare ansvaret for det. Men rettens flertall, meddommerne, la vekt på at det ikke er unormalt å la en hund være alene noen timer i døgnet.

Meddommerne la også vekt på hundeeierens forklaring om at han hadde skaffet hunden tilsyn at den hadde tilgang på mat og vann og at narkotikaen var utenfor valpens rekkevidde.

Flertallet fant at mannen har handlet uaktsomt, men at han ikke er sterkt å bebreide og at skyldkravet ikke var oppfylt. Dermed ble hundeeieren frifunnet på dette punktet.

Vil ha strengere straffer

Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding om dyrevelferd i et bredt omfang. Blant de mange innspillene som er kommet inn, tar Dyrebeskyttelsen Norge igjen til orde for et eget, landsdekkende dyrepoliti, for bedre å ivareta dyrs velferd og rettsvern.

Dyrebeskyttelsen mener også at vold mot dyr, eller trussel om vold mot dyr med den hensikt å ramme et menneske, må straffes etter straffelovens bestemmelser og ikke etter dyrevelferdslovens bestemmelser.

Med hund i anslagsvis mer enn 20 prosent av norske husstander, er Norsk Kennel Klub i sitt innspill opptatt av at det i en ny hundelov stilles krav til hundeeieres kompetanse. Det gjelder kjennskap til hva det innebærer å eie hund samt betydningen valg av rase har.

– Straffenivået for vold mot dyr har økt siden dyrevelferdsloven kom i 2010, sier fagansvarlig Tone Strømsnes Olsen i Økokrim til NRK.

Likevel ønsker Høyre, Frp og Venstre, i sitt innspill til stortingsmeldingen, å heve strafferammen for vold mot dyr til seks års fengsel – en dobling av dagens strafferamme. Dette har også Økokrim tatt til orde for, ifølge samme kilde.

