Dette kom ut av Senterpartiets landsmøte

Fredagens åpningstale fra Trygve Slagsvold Vedum overrasket alle da han delte den personlige nyheten om at han i 2020 fikk Multippel Sklerose (MS).

Etter å ha falt om på baderomsgulvet hjemme en familiekveld, ble han etter hvert brakt til sykehuset i ambulanse. Etter flere runder med MR og helsesjekker, fikk han beskjeden fra legen mens han var på reise.

– Det var en krevende beskjed å få, fortalte han fra scenen.

Han fortalte videre at han holder sykdommen i sjakk med medisiner, men til NTB sier han at han aldri kan bli helt frisk.

– Dette vil alltid være en del av meg.

Landsmøtet i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på talerstolen under innledningen av Landsmøtet. Vedum fortalte at han har fått MS. (Joakim Halvorsen /NTB)

Nei til Melkøya-planer

Før landsmøtet ble det varslet at det kom til å bli debatt rundt kraftpolitikken.

I forkant av debatten gikk samtlige fylkeslag i Nord-Norge ut i Dagsavisen og sa de ikke noe av Equinors planlagte elektrifisering av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest.

– Det vil mørklegge hele Troms og Finnmark, sier Jan Martin Rishaug i Finnmark Senterparti.

[ Nord-Norsk front mot Equinors Melkøya-planer ]

Sentralstyret hadde innstilt på å avvise forslaget, og ikke nevne Melkøya i det endelige vedtaket. Men etter debatt om temaet ble sentralstyrets forslag avvist, og landsmøtet vedtok at Senterpartiet skal være mot elektrifisering av Melkøya.

– Jeg er veldig fornøyd med at flertallet på landsmøtet hørte på Nord-Norge og fortsatt ønsker vekst og utvikling i nord. Med å frigi opsjon på energi bundet til Melkøya vil det bli tilgang til energi for nyetableringer og videreutvikling av arbeidsplasser. Derfor forventer jeg at partiet følger dette opp på storting og i regjering, sier Rishaug til Dagsavisen etter vedtaket.

Kjernekraft – kanskje

Samtidig gikk landsmøtet inn for å se på nye energikilder fremover, som kjernekraft.

I resolusjonen står det at de er oppmerksomme på at land nå satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene, samtidig som at det erkjennes at det er store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnader.

– I dag har vi sannsynligvis verken kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag til å gå nærmere inn i et slikt ordskifte utover det rent konseptuelle. Det vil uansett ta lang tid, sier partiet ifølge NTB.

[ Sp-veteran om strømprisene: – Hurdalsplattformen brytes ]

Laksebrøl fra Brøndbo

Til tross for dårlige målinger, fikk partiets ledertrio fornyet tillit under landsmøtet. Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt til å lederrollen, med Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim som nestledere. Selv om det tidvis oppsto debatt rundt rus, helse og strøm, var landsmøtet preget av mye enighet i salen.

Utenfor salen, derimot, ble Senterpartiets delegater lørdag møtt av en horde av oransjekledde mennesker som viste sin motstand mot den mye omtalte «lakseskatten».

[ Bjarne Brøndbo i front på «laksebrøl» mot Sp-landsmøte ]

Demonstrasjonen kaller seg «Kystbrølet», de protesterer mot den såkalte lakseskatten som regjeringa varslet i fjor høst. Skatten skal sørge for at oppdrettsnæringa betaler mer av overskuddet inn til fellesskapet.

Med Bjarne Brøndbo på piano i front, brølte de ut sin misnøye mot Senterpartiets skattevedtak, som de mener vil hindre vekst i lokalsamfunn.

Partiets finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, mottok underskriftskampanjen på scenen, som talte over 2000 underskrifter.

Kystbrøl-leder Hans Stølan overleverer 2000 underskrifter mot lakseskatt til parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet. (Einar Lohne Bjøru)

Han står fast på at skatteforslaget vil sikre vekst i lokalsamfunnene.

– Det som vil bestemme veksten i laksenæringa er hvor mye vekst vi tildeler. Hvor mye konsesjoner vi gir ut. Så vil skatten påvirke overskuddene, selvsagt, men man må ha overskudd for å betale skatten. Og staten dekker noe mer av investeringskostnadene. Jeg mener det er hold i det. Så vil framtida vise, sa han.

[ Kommentator om MS-sykdommen til Vedum: – Veldig stor bombe ]

[ Vedum om den nye SV-lederens «drømmeregjering»: – Helt utenkelig ]