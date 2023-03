Vedum om den nye SV-lederens «drømmeregjering»: – Helt utenkelig

En storkoalisjon med Arbeiderpartiet, Rødt, SV, MDG og Senterpartiet.

Det lanserte blivende SV-leder, Kirsti Bergstø, som et regjeringsforslag til VG, fredag ettermiddag.

Senterparti-leder, Trygve Slagsvold Vedum, avslår forslaget umiddelbart.

– Det er helt utenkelig.

– For ulike syn

– Jeg mener at spennet er for stort. Det er for mange ulike syn, sier Vedum, og trekker blant annet fram synet olje- og gasspolitikken.

– Der er det veldig forskjellig fra Ap og Sp, som er i regjering, til MDG og SV, sier han.

Industri, bruk av utmark og rovvilt er også temaer han mener viser det er for stort spenn.

– Også har det vært ulikt syn i sikkerhetspolitikken, sier han.

– Men i synet på avgifter kan Rødt og Senterpartiet være enig, der Høyre går motsatt vei. Så det er mange ting i enkeltsaker man kan være enig i. Men i et regjeringssamarbeid, er det helt utenkelig, sier han.

– Ikke styringsdyktig

Han sier han har stor respekt for Bergstø, men at en slik regjering ikke vil være styringsdyktig.

SV-politikeren har tidligere sagt hun er åpen for nye forhandlinger om regjeringssamarbeid. Vedum sier han stadig mener det beste er en regjering bestående av Ap og Sp, og påpeker at det var SV som valgte å dra fra forhandlingene på grunn av politisk uenighet.

– Hun inviterer til forhandlingsbordet med blanke ark. Er det noe som kunne vært aktuelt, med tanke på siste tids målinger?

– Nei, nå har vi de styrkeforholdene vi har i Stortinget. Og så skal vi ha et godt, konstruktivt samarbeid.

