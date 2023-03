Sp-veteran om strømprisene: – Hurdalsplattformen brytes

Det er ikke full jubel og enighet på landsmøtet til Senterpartiet denne helga.

Fra talerstolen uttalte partiveteran Per Olaf Lundteigen at tilliten til regjerings-alliansen har blitt svekket, og at elefanten i rommet er strømprisene.

– Hurdalsplattformen betyr stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser, og suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, sa han, før han fullførte med:

– Hurdalsplattformen brytes i dag. Regjeringa fører en strømpolitikk som gir tyske strømpriser i Sør-Norge, konkluderte han.

– Ikke forutsigbare priser

– Du sier Hurdalsplattformen brytes, hva legger du i det?

– Det er ikke vanskelig å se det. Vi har jo verken stabile, forutsigbare eller konkurransedyktige priser, og vi har jo ikke lenger nasjonal kontroll over forsyningssikkerheten. Det er ting som står i Hurdalsplattformen. Vi har ikke gått til valg på å få tyske strømpriser til Sør-Norge. Hadde vi gjort det, hadde vi gjort et elendig valg.

– Er det et løftebrudd?

– Det er i strid med Hurdalsplattformen, og tydeligere trengs det vel ikke å sies.

Per Olaf Lundteigen (Sp). (Einar Lohne Bjøru)

– Mangel på energi

Lundteigen sier til Dagsavisen at det er betegnende at strømprisutvalget ikke kommer med sin innstilling før etter kommunevalget.

– Det sier jo alt.

– Hva mener du med det?

– Hadde man regnet med at det hadde kommet noe positivt ut av dette, så hadde man skyndet seg og lagt det fram på våren, sier han.

[ Kommentar: - Mens vi venter på neste utvalg ]

Lundteigen viser til Hurdalsplattformen, som sier man skal øke eksporten av produkter utenom olje og gass, med 50 prosent fram mot 2030.

– Det krever energi, sier han.

Men med minkende innbyggertall i distriktene, og mener det er avgjørende at næringslivet får tilgang på billigere strøm, for å sikre produksjon og arbeidskraft.

– Det er et behov for å få fram et næringsliv som får fram råvarer, og da må de ha energi. Da må de ha strøm, sier han.

– Mener du ledelsen er for svak i dette spørsmålet?

– Jeg mener landsmøtet må si klart ifra hvor skapet skal stå.

Arnstad: – Uenig

– Jeg er uenig. Jeg mener tvert imot vi er i ferd med å oppnå Hurdalsplattformen, svarer Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Hun sier de nå har stengt for noen av problemene man kunne møtt på senere, som hybride kabler, nye utenlandskabler og NorthConnect – og strømstøttetiltak.

– Men det viktigste er at vi gjennomgår tiltakene Lundteigen er opptatt av, når det gjelder systemendringer og skape mer stabile og lave priser, sier hun, og sier man blant annet ser på stans av eksport når man er under median fyllingsgrad, om det er mulig å ta mer av kraftvolumet vekk fra børsen og heller tilby på kontraktsvilkår til næringslivet.

– Men jeg er ingen ekspert, og kan ikke si hvordan disse tiltakene virker. Derfor må vi ha ekspertutvalget til å gjennomgå dette fram til oktober.

– Han sier det er betegnende at det ikke kommer før etter kommunevalget?

– Jeg skulle ønske de tiltakene kom så raskt som mulig, men jeg har samtidig respekt for at de som sitter i utvalget vil ha noen måneder før de kommer til konklusjoner om de tiltakene. Det tidsløpet er et kompromiss om å bli raskt ferdig, men og tid til å gjøre jobben sin.

[ Per Olaf Lundteigen går hardt ut mot eget parti ]

[ Bjarne Brøndbo i front på «laksebrøl» mot Sp-landsmøte ]