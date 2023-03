Kommentator om MS-sykdommen til Vedum: – Veldig stor bombe

Til taktfaste trampeklapp fra salen ankom partileder Trygve Slagsvold Vedum landsmøtet med en personlig historie på blokka.

I landsmøtetalen åpnet han nemlig opp med å fortelle om at han i 2020 ble diagnostisert med Multippel Sklerose (MS).

– Det var en krevende beskjed å få, fortalte han fra scenen, like før han vitset om at en av bivirkningene fra medisinen var at han kunne miste håret.

Etter å ha begynt på medisiner fortalte Vedum at han ikke merker noe særlig til sykdommen.

