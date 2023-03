Tror ikke innvandring blir viktigst i valget av ny Frp-nestleder

Ketil Solvik-Olsen fortalte i en pressemelding ved månedsskiftet at han vil ha en pause og dropper å stille til gjenvalg under Fremskrittspartiets landsmøte i april.

Siden er fire kandidater til å ta over kommet på bordet. De er alle stortingsrepresentanter og de fire er Bård Hoksrud (Telemark), Erlend Wiborg (Østfold), Frank Sve (Møre og Romsdal) og Hans Andreas Limi (Akershus).

Fire ulike typer som representerer ulike retningsvalg i posisjonen som nestleder, ifølge politisk kommentator i Dagsavisen, Kjell Werner.

– Det står nok mellom to av dem, tror Werner, som også anser en av kandidatene som temmelig uaktuell av geografiske grunner.

Vurderer kandidatene

Bård Hoksrud (49) ble tidlig lansert av stortingskollega Morten Stordalen (Frp), meldte NRK dagen etter at Solvik-Olsen hadde varslet sin avgang. Hoksrud har selv uttalt til samme kilde at han ønsker seg vervet.

– Hvis partiet vil ha en friskus og en allrounder, så blir det Hoksrud, mener Werner.

Erlend Wiborg (39) ble samtidig trukket fram av flere, ifølge NRK, blant andre stortingsrepresentant Himanshu Gulati. Også Wiborg har selv gått ut og sagt at han vil stille til nestledervalg.

– Hvis partiet ser det som viktigst framover å få fram innvandringspolitikken, er nok Wiborg det beste valget, vurderer Werner.

Frank Sve (55) er lansert av sitt eget fylkeslag, men har ifølge NRK ikke selv bekreftet at han ønsker å stille. Han har vært stortingsrepresentant siden 2021.

– Frank Sve er fra samme område som partileder Listhaug, noe som taler imot ham, mener Werner, med spredt geografisk representasjon i tankene.

Onsdag meldte også Frp-veteran Hans Andreas Limi (62) seg på i nestlederkampen, foreslått av fylkeslaget sitt. Minst fire fylkeslag har hittil spilt inn Limi som kandidat, skriver Akershus Frp i en pressemelding, ifølge NTB.

– Vil Frp ha en trygg og solid kandidat med orden på finans, blir det Limi, som er et litt traustere valg enn for eksempel Hoksrud, vurderer Werner.

– Ville satset på ham

Og hvem spår han så at seiler opp som favoritt internt i Frp?

– Jeg kan ikke se at innvandring er det mest aktuelle eller øverst på prioriteringslista hos Frp nå, med tanke på at de fleste nyankomne til landet kommer fra Ukraina, og ukrainerne synes å være velkomne av Frp. Dermed står det nok mellom Limi og Hoksrud. Skal jeg følge magefølelsen og gjøre et forsøk på kvalifisert gjetning, ville jeg satset på Hoksrud, sier Dagsavisen-kommentatoren, og begrunner sitt råtips:

– Jo, nettopp fordi han er en friskustype, som på kort tid kan hive seg inn i en hvilken som helst debatt. Jeg vet at Limi har en høy standing hos Listhaug, men det er jo ikke hun som avgjør dette. Det er det salen som gjør, påpeker Kjell Werner.

Før landsmøtet kan si sitt i april, må valgkomiteen innstille kandidater. Med andre nestleder Terje Søviknes uten stortingsplass, vil det være et poeng at den som skal ta over etter Solvik-Olsen representerer Frp på Stortinget, ifølge Werner.

