Ønsket å sove godt om natten. Kvinne (80) tiltalt for smugling

Kvinnen ville bare sove. Og til det ville kvinnen ha sovetabletter.

Tolletaten i Mölndal stoppet imidlertid forsøket, og den eldre kvinnen er nå tiltalt ved Uddevalla tingrett for to tilfeller av narkotikasmugling. Kvinnen innrømmer lovbruddet, skriver Strömstads Tidning.

Vondt i beinet

Det var i begynnelsen av desember i fjor at det svenske tollvesenet kontrollerte to registrerte pakker adressert til en 80 år gammel kvinne fra en liten by i Bohuslän. I pakkene var det til sammen 1060 tabletter av Zoplicone og Zolpidem, som er narkotikaklassifiserte sovetabletter i Sverige.

Avisa referer også til politiavhøret i saken – hvor kvinnen innrømte at hun visste at innførselen var ulovlig, men ikke at tablettene var klassifisert som narkotika.

– Jeg hadde vondt i beinet om natten og bestilte tablettene for å slippe å gå til legen. Jeg ville sove godt om natten, sa hun til politiet.

Søvnløshet

Påtalemyndighetens bevismateriale omfatter de beslaglagte tablettene, kvinnens tilståelse og analyseresultater som viser at pakkene inneholdt narkotika. Kvinnen er ikke tidligere straffet. Strömstads Tidning har forsøkt å få en kommentar fra aktor Petra Hallin uten å lykkes.

I den norske Felleskatalogen beskrives Zopiclone Actavis til bruk ved forbigående og kortvarige søvnvansker, og som støttebehandling i begrenset tid ved kroniske søvnvansker.

Legemiddelet Zolpidem Dune har en beroligende, sløvende, søvnfremmende, muskelavslappende og krampestillende effekt. Det brukes til kortvarig behandling av søvnløshet hos voksne i situasjoner der søvnløsheten er alvorlig, invalidiserende eller utsetter individet for ekstrem nød, står det.

