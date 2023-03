Patricia (82) ble erklært død – funnet i live 30 år senere

Flere har trodd at Patricia Kopta (82) har vært død i over 30 år, før hun plutselig ble funnet i en pleiehjem i Puerto Rico, melder The Guardian i dag.

Det er ikke ofte at personer som forsvinner på mystisk vis, blir funnet i live flere tiår senere. Men 82 år gamle Patricia Kopta har vist seg å være et unntak. Hun har nå blitt funnet på et pleiehjem rundt 2 700 km unna der hun forsvant. Her ble hun behandlet for en demensdiagnose.

– Du vil ikke tro hva vi har vært gjennom. Det er en lettelse å vite at hun er i live, sa mannen hun var gift med i 20 år, Bob Kopta, på en pressekonferanse.

Patricia Kopta ble funnet tusenvis av kilometer unna bostedet sitt. (Skjermdump/WPXI/ROSS TOWNSHIP POLICE/CNN))

Trodde verden skulle gå under

Patricia Kopta pleide å bo i Ross Townships i Pennsylvania. Hun blir beskrevet som en yrkesaktiv og en hengiven romersk-katolikk som regelmessig deltok på søndagsmessen, rapporterte byens avis Post-Gazette.

Men gradvis begynte Patricia å vise uvanlig oppførsel da hun kom med påstander om at Guds mor hadde vist seg for henne og advart henne om truende kjernefysisk Armageddon. Armageddon er ifølge Johannes’ åpenbaring stedet der det siste slaget mellom det gode og onde vil finne sted. Dette førte til at hun mistet jobben. Ifølge ektemannen Bob Kopta begynte hun da å bruke tiden på å fortelle tilskuere til baseballkamper og konserter om å gå hjem fordi verden var i ferd med å gå under.

En dag i 1992 fant Bob ut at Patricia hadde dratt, og meldte henne savnet til politiet.

Det var ingen tegn til henne på flere år, selv om hun en gang sendte mannen sin et brev som fortalte hvordan noen forfulgte henne. Disse påstandene hadde hun kommet med flere ganger tidligere.

Etterforskerne fant aldri Patricia, de forhørte seg til og med en synsk som antydet at Patricia var død og at kroppen hennes var i nærheten av vann. Etter flere søk fant ingen Patricia, og Bob fikk til slutt en juridisk erklæring som sa at kona hans ble ansett som død.

Bob Kopta brukte store ressurser for å lete etter kona si Patricia. (Skjermdump/WPXI/ROSS TOWNSHIP POLICE/CNN))

Giftet seg ikke på nytt

Men myndighetene fikk senere vite at Patricia hadde vært innlagt på et pleiehjem for voksne i Puerto Rico, men Patricia holdt tilbake de fleste detaljene om livet sitt, og fikk pleierne til å tro at hun hadde reist til øya med et cruiseskip fra Europa.

Etter ni måneder bekreftet DNA-testen og tannjournalene hennes at det var Patricia Kopta som var kvinnen som hadde sjekket inn på pleiehjemmet for voksne i 1999 etter å ha sagt at hun hadde ankommet Puerto Rico på et cruiseskip fra Europa.

Bob Kopta giftet seg aldri på nytt. Han og Koptas søster, Gloria Smith, fortalte at de gjerne ville bringe henne tilbake til Pennsylvania og gjenforene familien.

– Vi er veldig takknemlige for å vite at Patty lever og har det bra. Hun blir tatt godt vare på. Vi trodde virkelig at hun var død i alle disse årene. Det var et veldig stort sjokk å vite at hun fortsatt er i live og jeg håper jeg kan komme meg ned for å se henne, sa søsteren til Patricia, Gloria Smith, ifølge den lokale nyhetskanalen WMTW.

