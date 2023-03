Kastes ut av luksusvilla: – De mangler kontakt med virkeligheten

Da prins Harry og Meghan Markle giftet seg i 2018, fikk de et helt hus i gave av Harrys bestemor, Dronning Elizabeth II.

Huset heter Frogmore Cottage, men de fleste vil nok heller kalle det en luksusvilla enn en «hytte».

Ikke minst etter at paret brukte 3,2 millioner pund, eller over 40 millioner norske kroner, bare på å pusse det opp til kongelig standard.

Ønsker penger tilbake

Fra før var huset brukt som kontorer. Da parets første sønn, Archie ble født, flyttet Harry og Meghan inn i Frogmore Cottage, og bodde der i flere måneder.

Så bestemte de seg for å tre tilbake fra rollen som kongelige, og flyttet til Sør-California.

Den 11. januar i år, startet kong Charles prosessen med å få paret til å flytte helt ut av huset. Det skjedde den samme datoen som prins Harry publiserte den svært mye omtalte selvbiografien «Spare», der han røper lite flatterende hemmeligheter om kongehuset.

Nå vurderer Harry og Meghan, ofte kalt «H&M», å søke om å få tilbakebetalt utleggene de har hatt til oppussing, skriver Fox News.

[ Landet bygget mur mot naboen. Nå sulter folket ]

Ekspert: – Lindre smerten?

Men bør de få tilbakebetalt utleggene? Det er spørsmålet som splitter eksperter på det britiske kongehuset nå.

– Kanskje gjør det smerten litt mindre om Harry og Meghan fikk tilbake en del av pengene de investerte i Frogmore Cottage, sier Kinsey Schofield, som leder monarkipodkasten «To Di For Daily» til Fox News.

– De fikk huset for å leve et liv i monarkiets tjeneste. Nå gjør de ikke det lenger, sier hun videre.

[ – Vesten startet krigen, sa russiske Lavror. Det indiske publikummet bare lo ]

Ekspert: – Mangler kontakt med virkeligheten

Andre monarkieksperter er mindre velvillig innstilt:

– De mangler kontakt med virkeligheten. H&M sa de ønsket et «vanlig liv». Vel, det har konsekvenser, sier kongehus-kommentator Hilary Fordwich, også til Fox News.

Hun mener Harry bør trekke fra det han «forventer tilbake» fra det han fikk av moren og bestemoren og faren sin.

Underforstått: Det er Harry som skylder slekta penger, ikke omvendt.

[ J.K. Rowling om ettermælet: – Samme det. Jeg vil være død ]

Ekspert: – Ok, men betal bryllupet

Monarkiekspert Shannon Felton Spence har heller ikke den helt store sympatien overfor H&Ms sak her:

– Det stemmer at Harry og Meghan betalte for renovasjonene. Men bryllupet deres kostet skattebetalerne 30 millioner pund [375 millioner kroner]. Så om de ønsker rettferdig avregning her, kan kanskje Kongen trekke fra oppussing av Frogmore Cottage, og så sende paret en regning for bryllupet? foreslår hun, og legger til:

– De bodde der kortere enn et år, og filmet timevis med Netflix-materiale der.

[ Er brukt brudekjole egentlig ok? (+) ]

– Trygghet? Hah!

At Frogmore angivelig skal være det eneste stedet som er «trygt nok» for paret og deres to barn når de besøker Storbritannia, kaller Shannon Felton Spence «absurd».

– Hva med Kensintong eller Windsor eller Buckinham Palace eller Balmoral eller Sandringham eller Holyrood, spør hun, og ramser med det opp bare noen av kongefamiliens mange eiendommer.

[ «Unntakstilstand, hold dere hjemme», sa guvernøren – og stakk rett på ferie langt unna selv ]

Lillebror Andrew overtar

Den som flytter inn i nyrenoverte Frogmore Cottage, er kong Charles’ lillebror, prins Andrew.

Andrew har vært i retten, anklaget for seksuelle overgrep. Partene kom til en minnelig ordning utenfor retten. Men Andrew får ikke lenger bruke tittelen «kongelig høyhet». Han har også mistet alle militære grader og alle oppdrag for kongehuset.

Ifølge kongehusekspertene Fox har snakket med, er Andrew imidlertid lite fornøyd med Frogmore, selv om han ikke har penger til tilsvarende oppussingprosjekter selv.

[ Sønnen din kan bli en voldtektsmann. Hva skal du gjøre med det? ]

[ Ingen trodde på filmen hennes. Men Lesley nektet å gi seg. Hun gjennomførte en idrettskonkurranse med brukket arm for å vinne penger til filmen. Nå kan den få Oscar ]