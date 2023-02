Nå vil forskere gjøre patologisk løgn til diagnose

Da den amerikanske professoren i kommunikasjon Timothy R. Levine bestemte seg for å skrive en bok om bedrageri i 2016, ønsket han å føye til et eget kapittel om de mest ekstreme formene for løgnaktighet, såkalt patologisk løgn. Ifølge CNN er det dette området både han og andre forskere på mental helse i USA får flest henvendelser om i dag, etter at republikaneren George Santos skal ha blitt mistenkt for å ha løyet om store deler av sitt liv og bakgrunn.

Ikke uvanlig

Å lyve er ikke uvanlig. Timothy Levine innrømmer selv at han kategorisk lyver for eksempel i matbutikken når betjeningen spør om han finner det han ser etter. Svaret er alltid ja til tross for at det ærlige svaret nesten alltid er nei. En annen i undersøkelsen hans innrømmet å alltid lyve når han shoppet i klesbutikker, mens en resepsjonist serverte såkalte nødløgner nesten hver dag overfor kundene for å dekke over at sjefen var sein. Alt dette er, ifølge Levine, helt normalt. Å lyve om mer alvorlige ting derimot, kan få ubehagelige og dramatiske konsekvenser.

Lite forskning

Blir du fersket i å lyve om kompetanse og utdannelse på en C.V for eksempel, vil du miste all troverdighet. Hvorfor noen skulle lyve om helt unødvendige ting – som familiebakgrunn, oppvekst, venner eller hvilket fotballag man har spilt på som barn for eksempel vet man ikke sikkert.

Ifølge CNN har psykiatere ansett ekstreme former for løgnaktighet – som lystløgn, tvangsløgn og patologisk løgn som psykisk sykdom helt siden 1800-tallet. Likevel er det gjort lite forskning på spesifikt dette fenomenet.

Det er sjelden man møter en person som lyver så kategorisk og åpenlyst som George Santos. — Christian Hart, psykolog

– Det er sjelden man møter en person som lyver så kategorisk og åpenlyst som George Santos, sier psykolog Christian Hart ved Texas Woman’s University.

Søker diagnose

Christian Hart har i dag spesialisert seg på løgnforskning. Han forklarer at til tross for at patologisk løgn er blitt ansett som en mental sykdom i over 200 år er den ikke innlemmet i diagnosemanualene og blir betraktet mer som en del av mer sammensatte personlighetsforstyrrelser. Dermed finnes det heller ingen behandling som går spesifikt på patologisk løgn og lystløgn, til tross for at det skaper store problemer for folk og mange faktisk søker hjelp.

Amerikanske leger og forskere har nå søkt The American Psyciatric Association om å få forstyrrelsen diagnostisert. Om det vil kunne redde George Santos, som er under etterforskning av både politiet i New York og i Brasil er uvisst.

