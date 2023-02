Nye toner fra flere som deltok i kongresstormingen i USA

– Noen folk har sagt at jeg må beklage og fordømme #J6 hvis jeg vil vinne valget siden mediene vil angripe meg. Jeg vil ikke gå på akkord med verdiene mine og det jeg tror på. Det er det politikere gjør. Vi trenger patrioter, ikke politikere, tvitret Derrick Evans, tidligere folkevalgt i delstaten West-Virginia, i januar.

#J6 står for 6. januar 2021, datoen da tusenvis av tilhengere av ekspresident Donald Trump stormet Kongressen i USAs hovedstad.

Twitter-meldingen er andre toner enn tidligere, skriver nyhetsbyrået AP. Evans deltok i kongresstormingen, og da han møtte i retten i etterkant uttrykte han anger over å ha skuffet familien sin og lokalsamfunnet. Han sa blant annet at han gjorde en «avgjørende feil». Han sa blant annet at han angret på det han gjorde hver eneste dag.

Under ett år seinere framstiller Evans seg heller som et offer av det han mener er politisk motivert forfølgelse, samtidig som han har kunngjort at han vil stille til valg til Representantenes hus i 2024. Han har kritisert myndighetenes rettsforfølgelse av tiltalte etter stormingen.

Derrick Evans ble dømt til fengsel etter kongresstormingen 6. januar. Nå mener han seg utsatt for politisk motivert forfølgelse. (Will Price /AP)

– Mistet alt

I juni ble Evans dømt til tre måneders fengsel. Kort tid seinere deltok han i et radioprogram der han kom med flere kommentarer aktor mente ikke samsvarte med den han sa da straffutmålingen ble kjent.

Til AP sier Evans at han fortsatt står bak det han sa i retten. I en beskjed til mediene sier han at det er på tide å fortelle den virkelige historien om hva som skjedde med ham personlig den dagen. Han skriver at han mistet nesten alt, deriblant jobben og tid med barna sine, på grunn av valget han tok 6. januar.

– Hvordan kan jeg ikke angre på det? spør han, men følger opp med at han er lei av å bli framstilt som en skurk.

Samme dag som APs artikkel om Evans og andre ble publisert, bruker han Twitter for å anklage nyhetsbyrået for å drive med «falske nyheter» og være drevet av «liberale aktivister».

– Krokodilletårer

Nyhetsbyrået AP viser til andre eksempler på folk som har gått fra å beklage i retten, til å seinere vise nye takter.

En av dem, en kvinne og den første personen som ble dømt etter stormingen, beklaget i retten og sa at hun skammet seg den brutale volden som ble utvist i Kongressen. Kort tid seinere stilte hun i et intervju med Fox News og sa at folk var «veldig høflige» under stormingen og at hun så «avslappende» politibetjenter som snakket med folk. Kvinnens advokat har seinere sagt at hun oppriktig angrer og mente seg «lurt» av programlederen.

Selv før dommen falt i saken til Derrick Evans, hadde dommeren stilt spørsmål ved troverdigheten i opprørernes beklagelser, ifølge AP. Det skjedde etter at dommeren mente seg lurt av en annen tiltalt, og sa at han var «godt kjent med krokodilletårer».

I starten av januar opplyste det amerikanske justisdepartementet at 950 mistenkte etter kongresstormingen hadde blitt pågrepet, men at politiet fortsatt lette etter ytterligere 350. Av de 950 som da var siktet etter stormingen, hadde 484 erkjent straffskyld, skrev NTB. Av disse var 351 dømt, ifølge tall fra justisdepartementet.

Komiteen som gransket 6. januar konkluderte i sin endelige rapport med at ekspresident Trump «tente ilden» for Kongresstormingen – og bør ikke kunne stille til valg igjen.

– Ingenting av det som skjedde 6. januar, ville skjedd uten ham, heter det i rapporten, som ble offentliggjort i desember i fjor.

Granskningskomiteen i Representantenes hus har intervjuet flere enn 1.000 vitner, avholdt ti høringer og fått tilgang til millioner av dokumenter. Den beskriver også feil gjort av politi og etterretning, og bemerker at mange av dem som deltok i stormingen, hadde med seg våpen, ifølge NTB.

Gikk av

Tre dager etter stormingen 6. januar 2021, varslet Derrick Evans, som da var medlem i delstatsforsamlingen i West Virginia, sin avgang.

Det meldte den lokale TV-kanalen WTRF på Twitter. Han ble siktet for å ha gått inn på et område han ikke hadde adgang til, etter at han strømmet på Facebook underveis i stormingen. Underveis beskrev han det som skjedde som en «revolusjon».

37-åringen ble valgt inn i delstatsforsamlingen i 2020, og representerte fram til han kunngjorde sin avgang en krets som omfattet deler av det landlige Wayne-fylket i West Virginia. 6. januar i år, nøyaktig to år etter stormingen, kunngjorde Evans at han stiller til valg igjen i 2024.

Evans har på Twitter blant annet støttet konspirasjonsteorien om at presidentvalget i 2020 ble stjålet og gitt sin støtte til Donald Trump. Twitter-kontoen hans er også full av harde utfall mot transpersoner, konspirasjonsteorier og «spørsmål» til følgerne sine. Blant annet tagger han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og spør «Hvem mener at @ZelenskyyUa er en svindler?».

