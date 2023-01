Påstod at han var jødisk, og løy på seg utdannelse. Hvem er George Santos?

George Santos (34) ble valgt til representant fra New Yorks tredje distrikt for det republikanske partiet i november, med svært liten margin. Allerede før den republikanske politikeren hadde sin første dag i den amerikanske kongressen 3. januar, var han omringet av skandaler. Riktig nok er han ikke blitt tatt i ed ennå, fordi republikanerne ikke har valgt hvem som skal være speaker.

Avisene The New York Times og The Washington Post mener han tilbrakte sin første dag i den amerikanske kongressen stort sett alene, utstøtt av sine egne og på rømmen fra pressen.

Han skal ha løyet om store deler av sitt liv – og er nå under etterforskning av både politiet i New York og i Brasil. Ifølge The New York Times skal han ha lovet å fortelle hele historien sin på et eller annet tidspunkt.

Hvem er han?

Biografien på nettsiden til kampanjen hans skal ha blitt omskrevet ifølge BBC.

Opprinnelig skal det ha stått at han er førstegenerasjons amerikaner, født i Queens i New York. Ifølge nettsiden skal hans jødiske besteforeldre ha flyktet fra forfølgelse i Ukraina og slått seg ned i Belgia, før de igjen ble nødt til å flykte videre under andre verdenskrig til Brasil. Foreldrene hans ble født i Brasil, og emigrerte til USA på jakt etter den amerikanske drømmen.

George Santos hevdet at han var utdannet på prestisjefulle Baruch College på Manhattan, og at han jobbet med finans og investeringer på Wall Street – blant annet for de store firmaene Goldman Sachs og Citigroup.

Videre hevdet han at han eide 13 eiendommer, som han «har jobbet hardt for», og at moren hans var på jobb i det sørlige tårnet av World Trade Center 11. september, og overlevde angrepet. Ifølge BBC sto dette på hjemmesiden hans så sent som i oktober 2021.

Ingenting av dette viser seg imidlertid å være sant. The New York Times avslørte i slutten av desember at Santos har løyet om både utdannelse og arbeidsplasser. Ifølge BBC har flere aviser ikke klart å finne bevis for at besteforeldrene hans var jødiske flyktninger. Santos skal ifølge statskanalen flere ganger ha omtalt seg selv om en stolt amerikansk jøde.

Ifølge NRK, sa han senest i et intervju i mai 2022 at besteforeldrene hans overlevde Holocaust:

– Besteforeldrene mine overlevde Holocaust, så disse regimene med sosialisme, marxisme, det fungerer ikke. De blir fulgt av mye lidelse, og det ser vi nå med det som skjer i Ukraina med russerne, sa Santos i et intervju i mai i år.

I et intervju med New York Post skal han ha erkjent at han har utgitt seg for å tilhøre en annen trosretning. Han fortalte at han var katolsk, men at han omtalte seg som «Jew-ish» fordi han fikk vite at familien på morssiden hadde jødisk bakgrunn.

– Min synd her er å ha pyntet litt på CV’n min. Jeg beklager, sa han til avisen.

Det er heller ingen som har funnet bevis for at han eier 13 eiendommer, men derimot bor han med søsteren sin på Long Island. Det er imidlertid riktig at han er den første åpent homofile republikaneren som har blitt valgt til den amerikanske kongressen.

Etterforskes

I 2008 ble han tatt for å ha stjålet et sjekkhefte fra morens veske. Sjekkheftet tilhørte en eldre mann som moren hans var sykepleier for. Det skal han ha brukt til å kjøpe sko og klær. Ifølge dokumenter CNN har fått tak i, erkjente han handlingene.

Han skal ha fortalt politiet i Brasil at han var en hvit amerikaner med dobbelt statsborgerskap, og at han jobbet som professor. På dette tidspunktet var han 23 år.

I et intervju med radiokanalen 77WABC forrige uke, skal Santos ha nektet for at han var blitt siktet for noe kriminelt i Brasil.

– Jeg er ikke en kriminell her, og ikke i Brasil eller i noen annen rettsstat i verden. Absolutt ikke. Det skjedde ikke, sier han i intervjuet.

Ifølge CNN skal politiet ha prøvd å få tak i Santos og moren flere ganger i 2008, 2009 og 2010. I 2010 fikk de tak i moren hans, som fortalte at sjekkheftet tilhørte Delio da Camara da Costa Alemao, som døde et år før politiet fikk snakket med moren.

Fordi politiet ikke fikk tak i George Santos, satte de etterforskningen på pause. Nå sier de at de vil gjenoppta siktelsene mot Santos, ifølge CNN.

Dokumentene som viser at George Santos skrev under på tilståelsen skal være signert 18. november 2010.

Politiet skal så ha forsøkt å få tak i han i 2011, 2013 og så sent som i 2020.

Hva skjer videre?

Ifølge The New York Times har demokratene krevd at han sier opp, samtidig som republikanernes Kevin McCarthy ikke har uttalt seg om Santos, selv om flere krever at han gir opp setet sitt. Flere i partiet hans skal ha bedt om at saken hans etterforskes internt.

Avisen skriver at selv om flere av hans partifeller nå unngår ham, er det usikkert om partiet vil gi ham en straff.

