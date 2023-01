Sender tanks: – Ekstremt viktig for Ukraina

Onsdag ble det bekreftet at Tyskland sender Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, etter at landet lenge har sagt nei til dette uten at USA også ville forplikte seg til å sende sine Abrams 2-stridsvogner. Men nå skal også USA være villig til å sende dette, ifølge en rekke medier, før en kunngjøring var ventet fra president Joe Biden onsdag kveld.

Dette vil være et betydelig skritt i retning av å gi Ukraina enda mer våpen for å forsvare seg mot russiske styrker.

Men hva vil leveransen av stridsvogner bety for krigen i Ukraina, og når kan man se en effekt?

– Vanskelig uten dem

– Dette vil være ekstremt viktig for Ukraina på bakken. Jeg skal ikke bruke ordet avgjørende, men det vil være veldig vanskelig for ukrainske styrker å rykke framover med stor hurtighet og ildkraft uten disse stridsvognene, sier sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen.

Ukraina har lenge bedt om stridsvogner fra sine vestlige allierte. Ukrainas generalstab har anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene, som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

Tyskland vil i første omgang sende 14 stridsvogner av denne typen og vil også bidra med logistikk og ammunisjon. Opplæring av ukrainsk personell vil om kort tid begynne i Tyskland, melder NTB.

USA var også ventet å komme med en kunngjøring onsdag, men det var på forhånd rapportert i amerikansk presse at Biden-administrasjonen har bestemt seg for å sende Abrams-stridsvogner. USA vil trolig sende rundt 30 slike, skriver The New York Times.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har vært skeptisk til å sende slike stridsvogner blant annet på grunn av bekymring rundt hvordan Ukraina vil ta vare på og håndtere dem. Det kreves omfattende opptrening å bruke dem og også nøye oppfølging og service. De har dessuten sagt at det kan ta flere år før de faktisk kan operere på bakken i Ukraina.

Men forsvarsministeren har nå kommet fram til at å sende amerikanske stridsvogner var nødvendig for å få Tyskland til å sende sine Leopard 2-tanks, skriver The New York Times. Det amerikanske utenriksdepartementet og Det hvite hus hadde argumentert med at det vil gi Tyskland den politiske støtten de trengte fra USA, og at dette var viktigere enn innvendingene fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

Tysklands kansler Olaf Scholz har lenge holdt igjen å sende tyske stridsvogner, men nå gjør Tyskland det, og tillater andre land å sende det samme. (Markus Schreiber/AP)

Tyskland vil nå ikke bare sende sine tyskproduserte Leopard 2 selv, men også tillate andre land å sende slike. Mange europeiske land bruker disse, og det finnes rundt 2.000 av dem i Europa. Men for at andre land skal kunne sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, måtte Tyskland godkjenne først. Blant annet har Spania, Nederland og Finland sagt de vil sende slike så snart Tyskland tillater det. Polen har også formelt bedt Tyskland om å godkjenne at de kan sende 14 Leopard 2-stridsvogner.

Storbritannia har allerede sagt at de vil sende stridsvogner, men det er av typen Challenger.

Sterkere russiske styrker

Tor Bukkvoll sier at stridsvogner er viktig for Ukraina fordi de nå møter en sterkere russisk hær enn tidligere.

– Hvis man skal bryte gjennom fiendens stillinger ved å gå, går det sakte. Man må ha kjøretøy som kan rykke fort inn bak fiendens stillinger, slik at fienden da må forsvare seg fra flere retninger. I Kharkiv klarte ukrainske styrker dette med det de selv hadde av stridsvogner, men da møtte de forholdsvis få og svake russiske styrker. Nå kan de komme til å møte russiske styrker som er større og bedre trent, og da er det ekstremt viktig for Ukraina å ha stridsvogner, sier Bukkvoll.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

I dag bruker Ukraina tanks fra sovjettiden som enten er donert fra østeuropeiske allierte eller tatt fra russiske styrker, og stridsvognene som nå kan komme vil øke kampkraften, skriver Politico.

– Ukraina vil måtte slite for å innlede en ny motoffensiv uten tyngre skyts, sier Anthony King, professor i krigsstudier ved Warwick-universitet i Storbritannia til Politico.

Russland har for øvrig selv veldig mange stridsvogner.

– Men Russlands problem er at en del av de nye er ødelagt, og at de fleste de har er gamle og ikke godt tatt vare på. De klarer dessuten ikke å drifte alle der har samtidig, da det krever enormt med etterforsyninger, sier Tor Bukkvoll.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg tror stridsvognene som ble bekreftet fra Tyskland onsdag vil være til stor hjelp.

– I et kritisk øyeblikk i Russlands krig kan disse hjelpe Ukraina med å forsvare seg selv, vinne og seire som en uavhengig nasjon, skrev Stoltenberg på Twitter etter beskjeden fra Tyskland.

– Provokasjon

Levering av stridsvogner til Ukraina vil være nok en sterk provokasjon mot Russland, sa Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, onsdag.

– Det er åpenbart at Washington helt bevisst prøver å påføre oss et strategisk nederlag, sa Antonov i en uttalelse.

Dmitrij Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin, sier dette i en kommentar:

– Rent teknologisk er dette en feilslått plan. Man overvurderer hvilket potensial dette vil tilføre den ukrainske hæren.

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som får regningen, sier Peskov.

USA er ventet å sende stridsvogner til Ukraina. Her president Joe Biden. (EVELYN HOCKSTEIN/Reuters)

På spørsmål om hva slags reaksjoner avgjørelsen vil føre til fra Russland, svarer Tor Bukkvoll:

– Det oppfattes som en provokasjon, og det sier alltid Kreml til hver militære opptrapping. Problemet for Russland er at de har eskalert med det de kan, bortsett fra atomvåpen. De har brukt opp mye av eskaleringspotensialet allerede, blant annet såkalt terrorbombing. Men jeg tror fortsatt ikke det er sannsynlig at Russland vil bruke atomvåpen.

Bukkvoll tror ikke Putin vil bruke atomvåpen med mindre han blir helt desperat med tanke på krigens utgang, noe han ikke tror Putin er ennå. Han tror Putin fortsatt tror at krigen kan vinnes med konvensjonelle våpen, og at Putin vet at atomvåpenbruk vil få svært alvorlige konsekvenser.

– Jeg tror fortsatt at det russiske militæret sier til Putin at de skal klare å vinne denne krigen, sier Bukkvoll.

Ny motoffensiv

De siste ukene har det foregått kamper rundt småbyene Soledar og Bakhmut i Donbas i Øst-Ukraina. Russland hevdet tidligere i januar å ha tatt kontroll over Soledar fra ukrainske styrker, men Ukraina hevdet at slaget ikke var avgjort. Onsdag bekreftet Ukraina at de har trukket styrker ut av Soledar.

Det er ikke klart hvor nye stridsvogner på ukrainsk side vil settes inn.

– Det Ukraina har antydet er at det vil settes i bruk i området fra byen Zaporizjzja og ned til byen Melitopol, sier Bukkvoll.

– Om ukrainske styrker får kontroll over dette området, vil det kutte landkorridoren til Krym for Russland, og dermed viktige forsyningslinjer. De vil bety at russiske styrker som er øst for Kherson vil bli omringet, sier Bukkvoll.

Han påpeker at russiske styrker har styrket seg betydelig i sør i Øst-Ukraina.

– Selv om Ukraina skulle få kontroll i dette området, vil det ikke bety at de tar Krym fra Russland, men det vil være et enormt russisk prestisjetap, og gjøre det vanskeligere for Russland å beholde Krym, sier Bukkvoll.

Han sier det også er mulig at Ukraina vil prøve en større motoffensiv i nord.

– De vil nok holde flere muligheter åpne.

Vil ta lang tid

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier til Sky News at han er takknemlig for Leopard-stridsvognene, men sier antallet og hvor raskt det kommer er avgjørende.

Leveransene vil imidlertid neppe endre noe med det første. Forsvarseksperter i USA har altså sagt at det kan ta flere år før de amerikanske Abrams-tanksene faktisk kan operere på bakken i Ukraina.

– Jeg vet ikke, men det vil ikke ta 30 dager, det kan jeg si deg, sier pensjonert general Robert Abrams, som er sønn av generalen tanksene er oppkalt etter, til The New York Times.

Ifølge en kilde The Washington Post har snakket med, vil det neppe skje før tidligst til høsten.

Men Tyskland vil altså om kort tid begynne opplæring av ukrainsk personell i Tyskland.

Tor Bukkvoll tror det vil ta minst et par måneder før de tyske tanksene kan brukes på bakken i Ukraina.

– Ukrainerne må læres opp i andre land, og så må stridsvognene fraktes til fronten. Det er mye som går i stykker på slike stridsvogner, og man må sørge for etterforsyning av reservedeler. Det er mulig Ukraina nå vil vente med å iverksette en motoffensiv til de kan bruke disse stridsvognene, sier Bukkvoll.

Russland på sin side vil trolig fortsette en ganske stor mobilisering, tror han.

– Men det vil nok foregå så stille som mulig, så det ikke framstår som en bølge, som kan føre til reaksjoner i den russiske befolkningen, sier han.

