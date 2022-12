Dette er verdens dyreste by å bo i

Det er dyrt å leve for tiden, medias overskrifter er preget av økte renter, høye strøm- og matpriser, fattigdom og krig. Ifølge årets Worldwide Cost of Living Index, som undersøker hvilke byer i verden det er dyrest å bo i, har de gjennomsnittlige levekostnadene økt med 8.1 prosent i 2022, på grunn av krigen i Ukraina og de langvarige effektene av pandemien, skriver CNN. Undersøkelsen er utgitt av Economist Intelligence Unit (EIU),

– Krigen i Ukraina, vestlige sanksjoner mot Russland og Kinas null-covid-politikk har forårsaket forsyningskjedeproblemer som, kombinert med stigende renter og valutakursendringer, har resultert i en levekostnadskrise over hele verden, sier Upasana Dutt, leder for verdensomspennende levekostnader ved EIU i en pressemelding.

– Vi kan tydelig se virkningen i årets indeks, den gjennomsnittlig prisøkning på tvers av de 172 byene i undersøkelsen vår er den største økningen vi har sett på 20 år. Økningen i bensinpriser i byer var spesielt sterk, men også mat, verktøy og husholdningsvarer blir dyrere for innbyggerne i byene.

Da gjenstår spørsmålet: I et såpass dyrt år som 2022, hvilken by er den dyreste å bo i?

Verdens ti dyreste byer å bo i 2022

1. New York og Singapore (uavgjort)

3. Tel Aviv, Israel

4. Hong Kong og Los Angeles (uavgjort)

6. Zürich, Sveits

7. Genève, Sveits

8. San Francisco, California

9. Paris, Frankrike

10. København, Danmark og Sydney, Australia (uavgjort)

Ingen norske byer nevnt

Til tross for økte renter og priser i Norge, er ingen norske byer nevnt på lista. Dagsavisen har fått tilgang til rapporten, som kun viser landene som havnet på topp 10 og bunn 10 av undersøkelsen. Oslo eller andre norske byer er ikke på noen av listene, mens nabolandet Danmark befinner seg nederst på topp 10-lista, med København som den tiende dyreste byen å bo i av 172 byer i verden.

EIU, som sporer daglige utgifter i 172 byer rundt om i verden, er lokalisert i London. Den britiske hovedstaden falt betydelig ned på listen i år, og landet på 27. plass. Men fire andre europeiske byer pryder topp 10-lista: Zürich på sjetteplass, Genève på syvende plass, Paris på niendeplass og København på tiendeplass.

Den viktigste årsaken til prisstigninger i Vest-Europa er økende gasspriser, et resultat av den pågående krigen i Ukraina. Prisen på én liter bensin har økt med 22 prosent sammenlignet med der den lå i fjor.

Ikke overraskende har de russiske byene Moskva og St. Petersburg begge betydelige økninger i levekostnadene, mens Ukrainas hovedstad Kiev ikke ble analysert i år.

I tillegg til gasskostnadene, er en faktor EIU nevner, den ujevne euro-verdien. Euro er valutaen i noen, men ikke alle, europeiske byer på årets liste.

Sammenligner priser

Selv om man skulle tro at New York hadde toppet listen før, er dette første gang noensinne at den største byen i USA havnet på førsteplass, til tross for at det ble uavgjort med den hyppige vinneren Singapore. I 2021 lå New York på en sjetteplass. Fjorårets vinner, Tel Aviv, har i år falt til en tredjeplass.

For å lage denne listen sammenligner EIU mer enn 400 individuelle priser på mer enn 200 produkter og tjenester i 172 byer. De kartlegger en rekke bedrifter for å få en følelse av hvor mye prisene har svingt det siste året.

Et annet selskap, det globale mobilitetsfirmaet ECA International, gjennomfører og publiserer egne rangeringer over verdens dyreste byer hvert år. ECA-listen bruker en litt annen metode enn EIU. De ser på daglige utgifter som husleie og kostnadene for offentlig transport, og inkluderer ikke luksusprodukter i sine beregninger. ECA sin liste, publisert i juni i år, ga Hong Kong tittelen som dyreste by for tredje år på rad, mens New York fikk andreplassen.

