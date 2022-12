San Francisco tillater politiet å bruke roboter som kan drepe

San Franciscos tilsynsråd har stemt for å la byens politi bruker roboter som kan drepe, skriver BBC. Byens politi forteller BBC at de for øyeblikket ikke opererer med noen roboter utstyrt med dødelig makt, men utelukker ikke at det kan bli brukt i fremtiden. De besitter ingen roboter med dødelig kraft enn så lenge, men sier tiltaket kan bli nødvendig.

– Roboter kan potensielt utstyres med eksplosive ladninger for å bryte befestede strukturer som inneholder voldelige, væpnede eller farlige motiver, sier en talsperson for politiet til BBC.

Politiet sier også at roboter kan brukes til å «utføre, eller desorientere, voldelige, væpnede eller farlige mistenkte som utgjør en risiko for tap av liv».

San Francisco to allow police 'killer robots' https://t.co/SsneBnjRzG — BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2022

– Politiet må være forberedt

Talsmenn for tiltaket sier at det bare vil bli brukt i ekstreme situasjoner. Motstandere derimot, sier at tiltaket kan føre til ytterligere militarisering av politistyrken.

Tiltaket ble vedtatt med en endring tirsdag denne uka, som spesifiserte at offiserer kun kan bruke roboter som utøver dødelig makt etter å ha brukt alternative taktikker. Styret har også fastslått at kun et begrenset antall høytstående offiserer kan godkjenne bruken av robotene.

Denne typen dødelige roboter er allerede i bruk i andre deler av USA. I 2016 brukte politiet i Dallas i Texas en robot bevæpnet med C4-eksplosiv for å drepe en snikskytter som hadde skutt to offiserer og skadet flere. C4-eksplosiv er et plastisk sprengstoff med stor detonasjonshastighet og sprengkraft.

– Ingen politikk kan forutse enhver tenkelig situasjon eller eksepsjonell omstendighet som offiserer kan måte. Politiet i San Francisco må være forberedt og ha evnen til å svare proporsjonalt, sier en talsperson for politiet.

Kritiserer tiltaket

Den føderale regjeringen har lenge utlevert militært utstyr, kamuflasjeuniformer, bajonetter og pansrede kjøretøy for å hjelpe lokal rettshåndhevelse. Men en lov i delstaten California som ble vedtatt i år, krever nå at byens politistyrker inventar utstyr av militær kvalitet og søker godkjenning for bruken av dem.

Dr. Catherine Connolly, fra kampanjegruppen Stop Killer Robots, mener tiltaket kan «fjerne mennesker mer og mer fra bruk av makt og konsekvensene av bruk av makt».

– Tiltaket kan gjøre det lettere å ta beslutninger om å bruke dødelig makt i utgangspunktet, sier hun til BBC.

