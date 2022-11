SVs alternative statsbudsjett: Vil hente inn flere skattemilliarder

Audun Lysbakken og SV legger fredag fram sitt alternative statsbudsjett. På en pressekonferanse sier partileder Lysbakken at målet med SVs budsjettforslag i hovedsak er å løse tre hovedoppgaver. Den første er rettferdig fordeling i den tida vi lever i nå.

– Det andre er å gjøre et svakt miljøbudsjett om til krafttak for klima og natur. Det tredje er internasjonal solidaritet i en tid der det er ekstra påkrevd, fordi det er verdens fattige land som rammer aller hardest av krisene vi står i, fortsetter han.

– Budsjettet vi legger fram har samme pengebruk i norsk økonomi som regjeringen legger opp til, men har kraftig omprioritering og langt kraftigere omfordeling, sier SV-lederen.

Paritet legger altså ikke opp til å bruke mer oljepenger. Lysbakken er klar på at forslaget partiet legger fram, er det de først og fremst vil stemme for i Stortinget. Her tar de stilling til alt, men det er ikke nødvendigvis slik et endelig forlik vil se ut. Mandag starter forhandlingene med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Forlik er et kompromiss, både vi og regjeringspartiene må gi og ta. Forlik er kun noe vi vil stemme sekundært for i Stortinget, først vil vi stemme for budsjettet vi legger fram i dag, sier Lysbakken.

Han er klar på at også SV er bekymret for at den økonomiske situasjonen kan forandre seg raskt.

– Da kan det bli aktuelt med andre tiltak. Det aller viktigste er at ikke arbeidsledigheten stiger, sier Lysbakken.

Vil ha dyrtidspakke

Blant forslagene i SVs statsbudsjett er en «dyrtidspakke» på 8,6 milliarder kroner.

Partiet vil også hente inn 20 milliarder kroner mer i skatt enn regjeringen. De vil hente inn 14,2 milliarder kroner mer i formuesskatt og 5,1 milliarder i inntektsskatt. Det går fram av SVs alternative budsjett.

SV foreslår også skattelettelser for inntekter fra 800.000 kroner og nedover. Det vil gjelde åtte av ti nordmenn, sier Lysbakken.

– I vårt forslag er det sånn at de aller rikeste bidrar enda mer, sier han.

SV vil også styrke flere sosiale ytelser til blant andre minstepensjonister, barnefamilier, studenter og uføre. Partiet foreslår også gratis halvdagsplass i SFO til et nytt klassetrinn og billigere tannhelse til flere, skriver NTB.

Det andre satsingsområdet handler altså om klima og natur.

I budsjettforslaget skriver SV at «Det er vår tids største oppgave å sikre at globale, nasjonale og lokale rammer sikrer en tryggere, mer rettferdig og bærekraftig verden, i dag og i framtiden. Derfor må dette være tiåret vi bygger landet grønt for å løse klimakrisa, sikre naturmangfoldet og ruste Norge og verden for fremtiden. Samtidig, etter tiår med økende ulikhet, må vi omfordele rikdommen og spre makta.»

Blant SVs forslag er milliarder til en statlig grønn investeringsbank.

SV har også flere satsinger knyttet til internasjonal solidaritet, blant dem opprettelsen av et eget humanitært fond.

Flere lekkasjer

Før fremleggelsen har flere lekkasjer allerede kommet ut. Blant annet vil SV øke minstesatsen for uføre med 3.000 kroner i året, fra 16.173 kroner. De vil også at enslige minstepensjonister skal få 7.500 kroner mer i året, ifølge FriFagbevegelse.

Regjeringen har derimot ikke lagt inn noen økning i forslaget til statsbudsjettet.

– Enslige minstepensjonister er blant de som har aller minst. Det er umulig å få alle grupper opp på et anstendig nivå i samme budsjett, men vi har startet arbeidet med å hindre at folk skal leve i fattigdom, sier nestleder i SV Kirsti Bergstø til avisen.

---

Fakta om lekkasjer fra SVs alternative budsjett

SV legger fredag fram sitt alternative budsjett, og mandag starter forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringen. Noe av innholdet i SV-budsjettet er allerede kjent:

* 300 millioner kroner mer til klimaprosjekter i kommunene (Dagsavisen)

* 100 millioner kroner mer til regnskogbevaring (TV 2)

* Gratis halvdagsplass i skolefritidsordningen til alle 2.-klassinger (Aftenposten)

* Styrke tannhelsesystemet med 1 milliard kroner (Aftenposten)

* 7500 kroner mer i året til minstepensjonister. Det vil koste rundt 550 millioner (FriFagbevegelse)

* Øke minstesatsen til uføre med 3000 kroner i året (FriFagbevegelse)

* 200 millioner kroner for å sikre at to nye ferjer blir bygget i Norge. (VG)

* Økt skatt for store formuer og høy inntekt

* 85 millioner kroner til økt studiestøtte

* 108 millioner kroner til å doble støtten til asylsøkere i mottak

* Økning i bistandsbudsjettet

* Kutt i oljeskattpakken

---

