SV med budsjettkrav om flyktninger: – Vi kan og bør hjelpe flere

Sosialistisk Ungdom (SU) kom nylig med en klar beskjed til moderpartiet SV i Dagsavisen: Stopp regjeringens foreslåtte kutt i antall FN-kvoteflyktninger i de kommende budsjettforhandlingene med regjeringen.

Disse forhandlingene tar til kort tid etter at SV har lagt fram sitt alternative statsbudsjett fredag 4. november. Dette budsjettet utgjør utgangspunktet for hva «regjeringens foretrukne budsjettpartner» vil kreve i forhandlingene med Ap og Sp i Stortinget slik at regjeringen får flertall. Men allerede nå slår SV fast overfor Dagsavisen at partiet kommer til å kreve at regjeringen reverserer kuttet i flyktningkvoten.

Indignasjon over kutt

Forslaget om å redusere FN-kvoten fra 3.000 til 2.000 har vakt indignasjon hos både SU, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), AUF og MDG, og ingen av dem syntes at økte utgifter til Ukraina-flyktningene holder som argument for å kutte i hjelp til de rundt 100 millioner flyktningene i resten av verden.

– Dette kuttet må SV gjøre noe med, og det straks de setter seg til forhandlingsbordet med regjeringen. For dette er kjernen i SVs politikk: At vi skal hjelpe mennesker på flukt, sa Kaja Yngsdal Hilleren til Dagsavisen.

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold gjør det klart overfor Dagsavisen at hun deler SUs bekymring for at 100 millioner mennesker er på flukt i verden.

– De lever under forferdelige forhold, og Norge er blant dem som kan hjelpe mest. Derfor vil SV i vårt alternative statsbudsjett foreslå at Norge skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger, i tråd med det FN har bedt oss, også neste år, skriver Wold i en e-post til Dagsavisen.

– Med krig og usikkerhet i hele verden kan vi ikke glemme de andre konfliktene. Vi kan og bør hjelpe flere. Derfor vil SV jobbe for å øke kvoteantallet igjen, og vi minner om at det også er sårbare flyktninger i overfylte leire i Hellas og Italia som går enda en kald vinter i møte.

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold. (Sosialistisk Venstreparti)

– Går an når viljen er der

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober, begrunnet Justisdepartementet kuttet med at krigen i Ukraina har medført en stor økning i antall asylsøkere, og regjeringen derfor foreslår å redusere kvoten med overføringsflyktninger. Men heller ikke SVs innvandringspolitiske talsperson syns dette argumentet for kutt er holdbart:

– Det er åpenbart krevende å ta imot mange fra Ukraina på en gang, men vi ser også at det går an når viljen er der. Norske kommuner gjør en fantastisk jobb, og mange melder til oss at de kan hjelpe flere – også fra andre konflikter, skriver Wold i en e-post til Dagsavisen.

– Uakseptabelt for oss

Selv om de reelle forhandlingene formelt ikke går i gang før etter at SV har lagt fram sitt alternative budsjett 4. november, så har partiet for lengst begynte å sende ut signaler til regjeringen om hva de vil kreve eller ikke kan gå med på. Sentrale politikere som nestleder Kirsti Bergstø har for eksempel sagt at SV ikke vil være med på regjeringens foreslåtte kutt i dagpenger.

– Dette skal vi gjøre alt vi kan å få rettet opp i. Det er uakseptabelt for oss å være med på et vedtak som betyr at folk mister dagpenger eller får mindre utbetalt, sa Bergstø til FriFagbevegelse. Partiets miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken har slått fast at SV sier nei til forslaget om at studenter fra land utenfor EU skal betale for å studere i Norge, og at dette er i strid med Hurdalsplattformen.

– Dette er ille. Dette er løftebrudd, sa Haltbrekken til Adresseavisen.

Klima blir sentralt

SV-leder Audun Lysbakken var også raskt ute etter at statsbudsjettet ble lagt fram med å slå fast at partiet krever høyere skatter og «kraftig omfordeling» for å unngå velferdskutt. Han varslet også at klima og miljø blir et sentralt tema i forhandlingene.

– Vi må få på plass tiltak som gjør at Norge kommer i rute til å nå klimamålene. Det er svært viktig for oss, og der har jo regjeringen selv rapportert i budsjettforslaget at de ikke er i rute, sa Lysbakken til NTB.

Nå som partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er i mammapermisjon, blir det nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som skal lede budsjettforhandlingene i Stortinget på vegne av SV.

