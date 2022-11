SV klar for budsjettforhandlinger: – De rikeste må skattlegges mer

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi vil gjøre mer av det vi mener regjeringen har gjort for lite av i sitt budsjettforslag, nemlig å skattlegge de rikeste mer. Regjeringen har økt skattene, men det er i stor grad på kraftselskapene. Vi er opptatt av å få til omfordelende skatter på store formuer og millioninntekter, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Hvor mye mer vil dere øke skattene enn regjeringen?

– Det tallet kommer på fredag.

Fredag legger nemlig SV fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for neste år. Mandag går de i forhandlinger med regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet om det samme.

– Vi krever ikke mer penger inn i budsjettet. Det har vi aldri bedt om. Men vi vil ha kraftigere omfordeling, slår Lysbakken fast.

Flere SV-lekkasjer

SV har allerede lekket en rekke tiltak fra sitt budsjett, blant annet 300 millioner kroner mer til klimaprosjekter i kommunene, 100 millioner kroner til regnskogbevaring, 85 millioner kroner til økt studiestøtte og 108 millioner kroner til å doble støtten til asylsøkere i mottak. Partiet har også lovet gratis halvdags-SFO, billigere tannhelse for enkelte grupper, mer til bistand og at oljeskattepakken skal inn i forhandlingene.

Lysbakken sier at han selvfølgelig er innforstått med at de ikke får alle sine ønsker innfridd.

– Verken vi eller regjeringen får gjennomslag for alt vi har lagt fram. Begge sider vil måtte akseptere at det gjøres endringer, og at man må møte hverandre et sted imellom, sier Lysbakken.

To hovedspor i forhandlingene

Han understreker at SV primært vil stemme for sitt eget budsjettforslag i Stortinget. Når det blir nedstemt, er de altså villig til å stemme for et mulig kompromiss med regjeringspartiene.

– Men det finnes ingen vei til enighet i Stortinget som ikke går gjennom betydelige endringer i budsjettet, og at SV setter sitt klare preg på resultatet, sier han.

SV har to tydelige retninger de vil dra i i forhandlingene: mer omfordeling og bedre klima- og miljøpolitikk.

– Vi kommer til legge fram et budsjettforslag og også gå til forhandlinger med prioriteringer som veldig tydelig gjenspeiler den dyrtiden som folk nå opplever. De høye prisene og de høye rentene, sier Lysbakken.

Mer omfordeling

Han mener krisen har satt de økende forskjellene i Norge på spissen. Derfor må skattene til de rikeste mer opp, mener han.

– Og så ønsker vi å bruke av de pengene til å øke en del ytelser for folk som sliter med regninger og renter for tiden. Det kan handle om minstepensjonistene, barnefamilier og studenter. Og det handler om uføre og andre som lever på liten trygd, sier SV-lederen.

Ikke minst vil SV kreve mer gjennomslag på miljø.

– Regjeringen ser ut til å ikke være på offensiven i miljøpolitikken.

Budsjettfrist 25. november

Forhandlingene om statsbudsjettet foregår i finanskomiteen på Stortinget, som tar sikte på oppstart mandag klokka 11.

– Jeg har god tro på at vi skal bli enige. Men det blir alltid tøffe forhandlinger, sier Lysbakken.

Forhandlingene skal etter planen være ferdige innen 25. november, men det er ikke uvanlig at de trekker ut over fristen. Budsjettet skal i utgangspunktet behandles i Stortinget 1. desember.

SV stiller med nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som sin forhandlingsleder siden finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er i foreldrepermisjon.

