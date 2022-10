Ber om en bistandsmilliard: – Håper ikke Ap har outsourcet sin internasjonale solidaritet til SV

«Vi mener Stortinget må opprettholde sitt eget, og regjeringens, vedtatte mål om at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det foreslåtte bruddet med dette målet er oppsiktsvekkende, særlig i en tid når inntektene til Norge øker betydelig», skriver i alt sju organisasjoner i en felles skriftlig appell til SV, som er i full gang med å forberede seg til å gå i forhandlinger om statsbudsjettet med regjeringspartiene Ap og Sp.

I brevet, som Dagsavisen har fått tilgang til, skriver de til SV at partiet bør sørge for at støtten til spesielt sivilsamfunnsorganisasjoner økes fra 2,5 milliarder til 3,5 milliarder.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett står sivilsamfunnsposten på stedet hvil som støtten i fjor, i en tid med økte priser, økte behov, svak norsk krone og inflasjon ute i verden. Dette innebærer i realiteten et kraftig kutt til sivilsamfunnsorganisasjonene, og vi har understreket alvoret som ligger i dette både overfor utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (Sp), sier generalsekretær i CARE Norge, Kaj-Martin Georgsen. Han legger til:

– Ap og Sp kjenner altså godt til denne alvorlige situasjonen. Jeg håper ikke det er slik at Ap har outsourcet sin internasjonal solidaritet til SV, og satser på at de skal rydde opp, sier Kaj-Martin Georgsen til Dagsavisen.

Begrenset handlingsrom

CARE Norge er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som samarbeider og støtter lokale sivilsamfunnsorganisasjoner i en rekke land. Ett av dem er det afrikanske landet Burundi, der Georgsen befinner seg akkurat nå, på videochat med Dagsavisen.

Burundi er et av verdens fattigste land, der CARE jobber med å styrke kvinners mulighet til utdanning og økonomiske selvstendighet, i tillegg til å jobbe mot kjønnsbasert vold og for helsetjenester og likestilling. CARE har gått sammen med Digni, Atlas-Alliansen, Utviklingsfondet, Plan-Norge, Regnskogfondet og Strømmestiftelsen om den felles appellen til SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner og sitter på nøkkelen til at regjeringen får flertall i Stortinget.

Fredag legger SV fram sitt alternative statsbudsjett.. «I en verden med autoritære regimer, populister i regjering, svake stater og økte forskjeller er sivilsamfunnet avgjørende», skriver organisasjonene til SV. «Mange land begrenser handlingsrommet for sivilsamfunnsorganisasjoner. Styrking av sivilsamfunn blir derfor enda viktigere for å kjempe for demokratiske rettigheter som forsamlings- og ytringsfrihet og inkluderende utvikling».

– Vi må bidra til å styrke de lokale organisasjonene ute i verden og gjøre dem enda mer robuste. Ikke svekke dem, sier han til Dagsavisen, og påpeker at det på grunn av den økonomiske krisetiden i verden nå er blitt enda dyrere å drive en slik organisasjon.

[ SV med budsjettkrav om flyktninger ]

Fredspris og forsoning

Generalsekretæren trekker fram at han syns det er spesielt umusikalsk å kutte støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i et år der fredsprisen går til to av dem: Den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties, og den russiske, nå forbudte menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Tanken bak var at en fremtidig forsoning mellom de to landene må skje gjennom sivilsamfunnet og de sivile organisasjonene. Georgsen har fått med seg at regjeringen i lang tid har presisert at årets budsjett blir stramt og at mange ekstramilliarder går til det krigsrammede Ukraina.

– Det er lett å forstå at mye hjelp går til Ukraina akkurat nå, men regjeringen må ikke glemme det langsiktige perspektivet. Svekkes bistanden og sivilsamfunnsorganisasjonene ute i verden, kan konsekvensene komme tilbake til oss som en bumerang i form av flere flyktninger, mer sult, økt konfliktnivå og mer politisk ekstremisme, mener Georgsen.

Stortingsrepresentant for SV Ingrid Fiskaa skriver i en e-post til Dagsavisen at SV er helt enig med organisasjonene i at Norge fortsatt skal bruke 1 prosent av BNI til internasjonal solidaritet, og er glad for at organisasjonene er med på å presse regjeringspartiene.

– Det vil ikke bli forstått i resten av verden dersom Norge går tilbake på dette løftet i en tid der vi har ekstraordinært høye inntekter, sier Fiskaa.

– Vi mener det er viktig å øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjonene. De gjør en uvurderlig innsats for å styrke demokrati og menneskeretter, som for tida er under sterkt press. Denne appellen fra organisasjonene tar vi med oss i arbeidet med statsbudsjettet, men vi kommer ikke til å kommentere på konkrete tall før vi legger fram vårt alternative statsbudsjett på fredag, sier Fiskaa.

[ – Regjeringen fører Frp-politikk ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen