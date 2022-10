Splittet SV samles til «Nato-toppmøte»

«Svalen» er Viken SVs leder Haitham El-Noush, som mener at SVs «meld Norge ut av Nato nå»-standpunkt står seg like godt i dag som for over 60 år siden, da Sosialistisk Folkeparti (SF) ble tuftet på motstand mot Nato, atomvåpen og stormaktsrivalisering.

Han innser at verden har forandret seg og at den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge er endret etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Som følge av dette søkte Finland og Sverige seg til Nato, noe som knuser SVs drøm om en egen nordisk forsvarsallianse. Likevel mener El-Noush at SV bør opprettholde sitt prinsipp om at Norge bør melde seg ut av Nato.

– Dette standpunktet er i tråd med SVs historie og politiske tradisjon. Etter min mening er SV tuftet på prinsipper og verdier som solidaritet, fred, nedrustning og en atomvåpenfri verden. Det er fortsatt behov for et parti som kan kjempe for disse prinsippene og verdiene, sier El-Noush, som er ett av ti partimedlemmer som sitter i komiteen som skal snekre sammen et forslag til nytt prinsipprogram for SV.

Tre dissenser

Programmet legges fram og skal diskuteres på SVs høstkonferanse «Sosialisme på norsk» lørdag og søndag. Den blir samtidig startskuddet for vinterens Nato-debatt som skal foregår i alle landets lokale SV-lag gjennom vinteren. Selve prinsipprogrammet blir ikke vedtatt før på landsmøtet i mars neste år, og inneholder formuleringer om temaer som demokrati, økonomi, arbeid og feminisme.

Under temaet «sikkerhet» framstår partiet som splittet i synet på Nato. De 10 komitémedlemmene har fordelt seg på ikke mindre enn tre ulike formuleringer, eller dissenser.

Nato-formuleringen som fylkesleder Haithan El-Noush som den eneste stiller seg bak, lyder ganske enkelt slik: «Gjennom forsvarsallianser som NATO dras Norge inn i stormaktsoppgjør og kriger som verken er i Norges interesse eller bidrar til fred og trygghet. Vi vil melde Norge ut av NATO og i stedet bruke vår rolle i verden til avmilitarisering og fredsarbeid».

– Selv om jeg sto alene bak denne dissensen, så viser den støtten jeg fikk etterpå at mange i partiet er enig i dette standpunktet, sier El-Noush, som understreker at de har gode diskusjoner i komiteen, selv om de uenige på dette punktet, og at han har god tro på at partiet vil greie å samle seg om noe til slutt.

SV-kandidat 2021 Haitham El-Noush er SVs fylkesleder i Viken og medlem av komiteen som lager nytt partiprogram. (Jo Straube/SV)

«Atomvåpen utgår»

De to andre formuleringene har det til felles at de mener Sverige og Finlands Nato-søknader endrer også SVs sikkerhetspolitiske orientering.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og fire andre medlemmer i komiteen stiller seg bak denne formuleringen: «Innenfor og utenfor rammene av NATO vil vi bygge en nordisk forsvarsallianse til gjensidig beskyttelse. Norge bør bruke sin posisjon til å gjøre NATO til en ren forsvarsallianse, hvor utgangspunktet er hvert lands eller regions evne til å hevde egen suverenitet, hvor det ikke etableres militære baser i andre land, og hvor atomvåpen utgår av strategien».

Mens SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård er ett av fire komitémedlemmer som vil ha denne tredje Nato-formuleringen: «Vårt mål er en nordisk forsvarsallianse istedenfor norsk NATO-medlemskap. Så lenge et slikt alternativ ikke eksisterer, må Norge bruke sin posisjon til å styrke et nordisk forsvarssamarbeid i og utenfor NATO, samt arbeide for å gjøre NATO til en ren forsvarsallianse, hvor utgangspunktet er hvert lands eller regions evne til å hevde egen suverenitet, der det ikke etableres militære baser i andre land, og hvor atomvåpen utgår av strategien».

Trenger et alternativ

På spørsmål fra Dagsavisen om hva som er forskjellen mellom Fylkesnes` alternativ og hans eget, svarer Øvstegård:

– Hovedforskjellen er at vi sier at vi har et mål om å erstatte Nato med en annen sikkerhets- og forsvarsallianse.

– Men det står ikke at dere vil melde Norge ut av Nato nå?

– Nei, det står at vi skal erstatte Nato med en nordisk forsvarsallianse. Vi kan ikke gå ut av Nato uten å ha et annet alternativ klart, sier Øvstegård, som ikke er helt enig i at SVs prinsipprogramkomité er så splittet:

– Det er i alle fall stor enighet i komiteen om kritikken av Nato, av Natos atomvåpenstrategi, maktbruk utenlands og at vi ikke vil ha utenlandske baser i Norge. Men så har det blitt tre konklusjoner: En som sier at vi skal kun jobbe innenfra Nato, en som sier at Norge skal ut av Nato nå, og en som sier: «Vi skal erstatte Nato med noe annet».

