Nav-drapet: Kjøpte kniven seks dager før drapet

BERGEN (Dagsavisen): Til tross for at mannen levde av stønad fra Nav, og hadde dårlig økonomi, gikk han seks dager før drapet til innkjøp av en kokkekniv til 739 kroner.

Den samme kniven brukte han til å stikke Marianne Amundsen 47 ganger og Ida Aulin tre ganger. På spørsmål fra statsadvokat May Britt Erstad om formålet med knivkjøpet var å ta den med seg til møtet, svarte han:

- At jeg kjøpte kniven for å bruke den på Nav? Det gir ikke mening for meg.

[ - Blikket var iskaldt. Det mørkeste jeg har sett ]

- Sykkelverktøy

Han fortalte at han som oftest hadde kniv i ryggsekken sin, også under et tidligere møte hos Nav.

- Jeg bruker kniv som sykkelverktøy, når kjeden faller av, noe den gjør ofte. Jeg har en dårlig sykkel. Den nye kniven kjøpte jeg fordi min gamle kjøkkenkniv var blitt sløv. Meningen var at den sløve kniven skulle legges i sekken, men jeg må ha glemt å bytte dem, sa tiltalte under sin forklaring tirsdag.

Kniven som ble benyttet i drapet og drapsforsøket på Nav Årstad. (Politiet)

To uker før knivkjøpet, ba han om å få et møte med Nav, etter å ha fått avslag på en søknad om stønad. Fra før hadde han levert et stort antall klager på Nav som gjaldt både avslag og lang behandlingstid av klagene.

- Jeg var ikke fornøyd med Nav.

Ifølge tiltalte var det dette han ønsket å ta opp i møtet, som i stedet endte med drap.

Sviktende hukommelse

Men i retten denne uken hevdet han å ikke huske noe fra hva som skjedde denne dagen.

- Jeg har ingen minner om dette. Jeg husker ikke, svarte 40-åringen gjentatte ganger på spørsmål om hendelsen.

Men statsadvokat Erstad presset ham på hvor sviktende hukommelsen hans egentlig er. For i månedene etter drapet, forklarte han seg detaljrikt i til sammen seks møter med politiet.

Da fortalte han om hvordan han ble hentet i publikumsmottaket av Ida Aulin og tatt med til møterommet. Der traff han for første gang Marianne Amundsen, som presenterte seg med navn. Hun var en av dem han tidligere hadde sendt klager på.

Dette møterommet var vurdert som det sikreste på Nav Årstad. Det var her tiltalte gikk til angrep med kniv på Marianne Amundsen og Ida Aulin. (Politiet)

- Da hun sa navnet kjente jeg det igjen med det samme, og tenkte “hvordan skal jeg klage på en person til den samme personen”. Jeg visste ikke om jeg skulle skrike, eller hva jeg skulle gjøre. Det bare klikket for meg, jeg hadde kniven og gikk til angrep. Alt gikk veldig fort, uttalte 40-åring i politiavhør.

[ Erkjenner straffskyld, men hevder han er utilregnelig ]

- Glemt nå

Han fortsatte å gi beskrivelser om hva som skjedde og hva han tenkte under angrepet.

- Du husket mye den gangen? poengterte statsadvokat Erstad i retten.

- Men nå husker jeg ingenting av dette. Jeg har ingen forklaring på det, svarte tiltalte.

Statsadvokat May Britt Erstad og forsvarer Morten Grimstad på rettssakens første dag. (Birthe Steen Hansen)

Siden 2015 har han vært i kontakt med helsevesenet for psykiske plager. På denne tiden hevder han å ha hørt stemmer i hodet, som han hadde samtaler med. Disse stemmene fortalte han imidlertid aldri om til psykologer eller psykiatere. Heller ikke til de sakkyndige som vurderte ham etter drapet.

Først nylig har han fortalt om disse stemmene.

– Tidligere stolte jeg ikke på psykologer, og det var vanskelig for meg å forteller åpent til dem om stemmene. Men det siste året endret jeg gradvis mening. Til slutt fortalte jeg hvordan jeg hadde det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen