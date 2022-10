Nav-drapet: Tiltalte erkjenner straffskyld, men hevder han er utilregnelig

BERGEN (Dagsavisen): Mandag morgen møtte han i Hordaland tingrett, litt over ett år etter det grusomme drapet i Nav Årstads tidligere lokaler på Danmarks plass i Bergen.

Da dommeren spurte om han erkjente straffskyld for den alvorlige tiltalten, svarte mannen at han erkjente handlingene og straffskyld, men at han var utilregnelig.

Han står tiltalt for å ha knivstukket avdelingsleder Marianne Amundsen 47 ganger, og hennes kollega tre ganger. Mens den skadde kollegaen klarte å komme seg ut av møterommet de tre var i, ble Amundsen fanget sammen med gjerningsmannen, og døde etter kort tid.

40-åringen ble værende på stedet frem til et massivt politioppbud ankom få minutter senere.

– Fikk avslag på sosialstønad

Påtalemyndigheten har ikke kommentert motivet som lå bak, men forsvarer Morten Grimstad uttalte til TV 2 forrige uke at klienten hans følte han ikke ble tatt på alvor av Nav, etter at han fikk avslag på søknad om sosialstønad.

I tillegg har mannen slitt med psykisk sykdom over flere år. I tiden etter drapet var han underlagt psykiatrisk obsevasjon, og de sakkyndige har konkludert med at 40-åringen er utilregnelig. I tiltalen mot ham varsler påtalemyndigheten påstand om dom på tvungen psykisk helsevern, men holder samtidig muligheten åpen for ordinær straff, dersom noe som tilsier det skulle komme frem under rettssaken.

Manglende sikkerhet

Drapet på Amundsen medførte at Arbeidstilsynet åpnet tilsynssak mot Nav Årstad. Konklusjonen var at det var mangelfulle risikovurderinger i kontorlokalet, og at det ikke var gjennomført systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler mot de ansatte.

Samtidig ble det igangsatt en egen prosjektgruppe som skulle undersøke sikkerheten til Nav-ansatte. Rapporten fra gruppen er ennå ikke ferdigstilt, men en foreløpig rapport beskriver hvordan én av tre ansatte har rapportert om uønskede hendelser det siste året.

I år flyttet Nav Årstad inn i nye lokaler i Møllendalsveien. Der er flere nye tiltak gjort for å sikre de ansatte mot uønskede hendelser.

