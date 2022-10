Virke er bekymret for julehandelen

– Aldri har det vært vanskeligere å lage en prognose for årets julehandel, sier Jarle Hammerstad, som er leder for bransjepolitikk i Virke, en hovedorganisasjon for handels – og tjenestenæringen. Han legger til at Virkes prognose kommer i år også, i begynnelsen av november, men at de vil vente til bildet blir klarere. I øyeblikket er det ikke lett å si hva som vil skje i den desidert viktigste salgssesongen for varehandelen: Black Week og den tradisjonelle julehandelen i november og desember.

– Jeg er bekymret, ikke minst fordi det er mange negative faktorer og usikkerhetsmomenter i år. Men det er vel få som nå spår noe særlig vekst i julehandelen. Kanskje tvert imot, sier Hammerstad til Dagsavisen.

Mindre å rutte med

I fjor viste Virkes tall at julehandelen utgjorde nesten 130 milliarder kroner. Hammerstad understreker at han tror folk vil handle til jul i år også, både mat, drikke og gaver. Han tror fortsatt at omsetningen vil bli høyere enn ellers i året.

– Så det er ikke slik at vi avlyser julehandelen, understreker Hammerstad. Men han tror flere forbrukere enn før kommer til å befinne seg under «den røde streken» på inntekts- og utgiftssiden. Folk vil få mindre å rutte med i år, på grunn av generell prisvekst, høy inflasjon, høye strømpriser og høye renter. Han tror folk kommer til å bli mer forsiktige med pengene enn vanlig.

– Foreløpig er det god sysselsetting. Men om bedriftene rammes veldig hardt av strømpriser og inflasjon, kan det bli mer arbeidsledighet. Det ser vi vel i så fall virkningene av først neste år, så foreløpig har mange en trygghet i jobb og dermed et greit husholdningsbudsjett. Men folk kommer nok til å telle mer på kronene enn før, sier Hammerstad, som også knytter sin usikkerhetsfølelse til hva som skjer videre internasjonalt, og til hva Norges Bank gjør med renta.

– Julehandelen utgjør en veldig stor andel av årsomsetningen for mange bransjer. Hvis den blir dårlig for butikker som for eksempel selger gull og sølv, leketøy og bøker, da ødelegges langt på vei hele året for dem, mener Hammerstad.

Flere går kanskje ut

På den lyse siden, sett fra Virkes ståsted, kan det hende at folk kjøper flere tjenester enn i fjor, at de reiser mer, går mer ut for å spise og for å la seg underholde.

– I fjor var det pandemi, og den vinterbølgen med omikron slo rett inn i julehandelen. Mens dagligvarebutikkene fikk en boost og klarte seg greit, gikk nedstengningen i desember i fjor hardt ut over de som selger tjenester, som restauranter, konsertbilletter, reiser og kulturarrangementer. Dette kan jo komme tilbake i år, håper Hammerstad.

– Priskrig og økt etterspørsel

Flere butikkjeder har allerede varslet at de de tror årets julehandel blir dårligere enn før.

– Verden har kanskje levd over evne, men i min lange karriere har jeg aldri opplevd at så mange negative ting inntreffer samtidig, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl til Dagens Næringsliv.

– Jeg tror ikke vi vil se en julehandel som går betydelig ned omsetningsmessig, men det kan bli en priskrig og økt etterspørsel etter billigere varer, slik man allerede ser, tror Jernia-sjef Espen Karlsen. Både Hobøl og Karlsen mener Norges Bank er for ivrig til å øke renta.

– De kommer raskt etter hverandre, og kan få store konsekvenser for julehandelen, sier Hobøl.

Frykter at folk får problemer

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, sier til VG at frykter at mange vil få problemer både i julen og i januar.

– Mange bruker kredittkort til å handle julegaver, men nå er det viktig å være bevisst, sier Olsen, som anbefaler folk å ta grep nå.

– Det tar tid å omstille seg når vi i lang tid har vært «bortskjemte» med lave renter- og lave strømkostnader, sier Olsen, som oppfordrer alle til å sette opp et skikkelig budsjett og putte litt penger på en bufferkonto slik at du ikke får problemer oppunder jul.

