Byrådet i Bergen trekker seg – byrådsleder Valhammer ønsker ikke å komme tilbake

Det ble klart på en pressekonferanse fredag kveld.

Bakteppet er at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler, blant annet i barnevernets oppfølging av en sju år gammel gutt som ble funnet hardt skadd, fastbundet i en seng.

– Han ble liggende, og han ble liggende for lenge, sier Valhammer.

Han trekker også fram saken med to søsken som «falt mellom sprekkene», som aldri har fått gått på skolen eller vært hos tannlegen. Et av barna, en 17-åring, endte opp underernært på Haukeland sykehus.

Tidligere denne uken beklaget Valhammer til barna på vegne av byrådet for det som hadde skjedd.

– Disse sakene er så grove og så grusomme at noen må står til ansvar. Jeg har og tar ansvaret for det som har skjedd. Når jeg tar dette ansvaret, vil jeg ta det helt, begrunner byrådslederen.

Bystyremøte 26. oktober

Fredag formiddag pågikk det en intens møtevirksomhet blant partiene i Bergen. Den politiske krisen i Bergen etter barnevernsbråket vil etter alt å dømme føre til at både byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byrådet går av i løpet av fredagen.

Torsdag kveld ble det klart at det er flertall for mistillit mot Valhammer etter at også Senterpartiet vil støtte mistillitsforslaget. Hele 37 av bystyrets 67 medlemmer vil stemme for forslaget. Mistillit mot byrådslederen vil føre til at hele byrådet må gå av, ifølge Bergens Tidende.

Formelt kan ikke mistillitsforslaget fremmes før neste bystyremøte, 26. oktober. Etter at forslaget er fremmet, skal det stemmes over nok en gang i påfølgende bystyremøte, en måned senere, men det er stor sannsynlighet for at Valhammer velger å trekke seg før den tid.

Da må ordfører Rune Bakervik (Ap) kartlegge et alternativ til det eksisterende byrådet, noe som kan bli vanskelig ettersom Høyre ikke har flertall.

Vil ha ny byrådsleder

Ifølge Bergensavisen åpner Rødt for et annet scenario. De er nemlig åpne for å kun erstatte byrådslederen.

– Vi ønsker ikke et Høyre-styrt byråd, situasjonen i bystyret nå er at det ikke er et flertall som vil støtte det. Ikke bare vil det være fornuftig, men også forsvarlig av Ap å skifte ut Valhammer, men fortsette som ledende byrådsparti, sier gruppeleder Mailiss Åkerblom i Rødt.

SV på sin side ønsker å kaste barnevernsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG), men ikke Valhammer.

Bakgrunnen for mistilliten er Statsforvalterens kraftige kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

Se Valhammers pressekonferanse her: