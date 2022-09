Strenge kleskoder i dronning Elizabeths begravelse

Når den første britiske monarken på 70 år nå skal begraves vil det utløse et nivå av pomp og prakt verden sjelden har sett maken til i moderne tid. Men 40 dronning Victorias rekord med 40 sammenhengende år i sort sørgedrakt blir det neppe.

Da prins Albert døde i 1861 bar dronning Victoria sort sørgedrakt helt fram til 1901. Hennes 40 år med offentlig sorg vil neppe gjenta seg, tatt i betraktning at kong Charles tar over tronen i godt voksen alder. Men når det kommer til protokoll for kongelige begravelser er det strenge regler: Sorte klær med sørgeslør for kvinnene og mørke dresser og uniformer for herrene.

Slørspørsmål

Spørsmålet nå er hvorvidt de tradisjonelle heldekkende slørene vil bli båret av medlemmene av kongefamilien, eller om de vil velge hatter med korte slør.

Dette handler mindre om mote og mer om tradisjon og respekt. Sørgeklærne til Catherine, prinsessen av Wales og Queen Consort Camilla har sannsynligvis hengt klare i garderobeskap lenge. De er også begge vant med å velge antrekk som ikke nødvendigvis stjeler oppmerksomheten fra arrangement de deltar på, siden de vet at alt de har på seg blir diskutert og dissekert ned til minste detalj.

Dronning Elizabeths begravelse

Heldekkende slør ble tidligere alltid brukt i kongelige begravelser. Da dronning Elizabeth måtte avbryte sin reise i Kenya for å dra hjem og delta i sin far, kong George 6s begavelse skiftet hun til svart om bord i flyet. Eneste tilbehør var slør og den klassiske Flame Lily-brosjen som hun fikk i gave på 21-årsdagen. I selve begravelsen ble de heldekkende svarte sørgeslørene båret av både dronning Elizabeth, prinsesse Margaret og dronning Mary. Hvorvidt de kommer til å bli brukt under dronning Elizabeths begravelse gjenstår å se.

Godt forberedt

Stephen Jones, mangeårig leverandør av hatter til de kongelige har lenge vært forberedt på denne dagen, og la om all produksjon til sort for mange måneder siden. Ifølge nettstedet Royal Musings slår både han og historiker Marlene Koenig et slag for enkle, klassiske silhuetter og tekstiler til en anledning som dette.

Når det gjelder herrene har det i dagene siden dronningens død vært en opphetet debatt i Storbritannia om hvem av de kongelige som skal få lov til å bære uniform. Det gjenstår å se hva som blir valget her under selve begravelsen.

Hva våre egne kongelige vil ha på seg vites ikke, men man trenger ikke være synsk for å tenke seg det vil gå i uniform og minimalistisk sort.

