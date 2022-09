Rørt kong Charles takker folket for støtten

– I London, Edinburgh, Belfast og Cardiff ble vi rørt på et vis som ikke kan beskrives, av alle som tok seg bryet med å komme og vise sin takknemlighet for den livslange tjenesten til min kjære mor, dronningen, sier Charles i en uttalelse fra Buckingham Palace søndag.

– Når vi nå forbereder oss på å ta vårt siste farvel, ønsker jeg rett og slett å benytte denne muligheten til å si takk til alle de utallige menneskene som har vært en sann støtte og trøst for meg og min familie i denne sørgelige tiden, heter det videre.

Kong Charles holdt søndag en mottakelse for andre kongelige og statsledere på Buckingham Palace. Samme dag ble det holdt ett minutts stillhet over hele Storbritannia.

[ Biden kommer - men disse kommer ikke til begravelsen i London ]

Dronningen har ligget på paradeseng i Westminster Hall siden onsdag kveld. Kong Harald og dronning Sonja, USAs president Joe Biden og Japans keiser Naruhito er blant de mange notabiliteter som har vist dronningen den siste ære.

Det samme har blant andre Danmarks dronning Margrethe, Frankrikes president Emmanuel Macron, kong Letsie av Lesotho og storhertug Henri av Luxembourg.

Det har vært kilometerlange køer siden Westminster Hall ble åpnet for publikum onsdag kveld. De siste av de trolig hundretusenvis som har vært innom, rasket seg for å rekke køen før den ble stengt for nye mennesker søndag kveld. Tidlig lørdag var ventetiden på sitt aller lengste, 25 timer.

Dronning Elizabeths begravelse starter klokken 12 norsk tid mandag. 2.000 mennesker er invitert, blant dem hundrevis av kongelige og internasjonale toppolitikere.

[ Kommentar: Charles vil neppe føre den åndelige arven videre med samme innlevelse ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen