– Jeg var overrasket over hvor positivt innstilt de er til utroskap

Hvem: Eivind Sæther (41)

Hva: Journalist og forfatter

Hvorfor: Kommer med ny sesong av NRK-podkasten Havarikommisjonen senere i høst, hvor han og fire terapeuter tar et dypdykk i hvorfor ulike forhold går i knas.

Hei Eivind! Kan man si at du begynner å bli en slags ekspert på hvorfor folk slår opp?

– Absolutt! Nei da. Men det jeg har lært er at det ofte er idiotiske grunner til at folk slår opp. Det er helt deprimerende å se de samme feilene og mønstrene, igjen og igjen. Det er små, unødvendige ting som skal til for at forholdet kantrer. Ofte, da. Det finnes selvsagt dem som ikke er kompatible.

Hva skal til, da, for å redde det tror du?

– Bare si noe, tør å gjøre noe! Si: «Jeg synes ikke vi har det så bra sammen nå. Hvordan synes du vi har det?». I stedet lar vi ting bare skure og gå. Sånn sett er vi idioter alle sammen, det har jeg funnet ut.

Hva står i veien da, for å bare snakke sammen?

– Når det knoter seg til med den som står oss nærmest, blir man redd. Da blir man ofte litt for sint eller defensiv, og så blir man kanskje stille. Da begynner man å bygge sak i eget hode. Sånn gjør jeg også, og det er helt forferdelig. «Burde ikke hun vært litt mer sånn, var ikke det egentlig hennes feil?». Jeg tror på det å være grei med hverandre. Å gå den andre litt i møte. «Du kommer langt med tålmodighet», sa en kompis av meg som ikke gadd å høre podkasten, og han har nok et poeng.

[ Karpe-fotografen om foreldrene: – De ville at jeg skulle jobbe med medisin eller bli advokat ]

Programleder Eivind Sæther (i midten) sammed med parterapeutene i havarikommisjonen: Sindre Kvithyld Aasli, Sissel Gran, Catrin Sagen og Dimitrij Kielland Samoilow. (NRK)

Har du blitt en bedre kjæreste da, etter å ha laget podkasten?

– Jeg vil svare ja, men jeg vet ikke om kjæresten min er helt enig. Men jeg har merka at psykologene sitter på skuldrene mine ofte, og sier jeg at jeg må tørre og tåle, de gangene ting blir litt vanskelig.

Så fint. Har podkasten lært deg noe nytt om kjærlighet, da?

– Det er rørende hvor langt folk er villig til å gå, synes jeg. Det er sjukt. Kynikeren min i meg tenker ofte at folk bare skal gå fra hverandre, men de holder på i år etter år. Det er vakkert hvor hardt mange er villige til å kjempe for kjærligheten.

Hva slags råd fra psykologene har satt mest inntrykk?

– Jeg var overrasket over hvor positivt innstilt de er til utroskap. Jeg trodde at utroskap var døden. Men de sier at par noen ganger kommer nærmere hverandre, fordi utroskapen får dem til å kjempe som løver. Det er nok ikke et godt råd å kjøre på med utroskap, men det kan være ok å vite at det ikke nødvendigvis er slutten.

Er det noen av årsakene til at det har blitt slutt mellom parene i podden, som har overraska deg?

– Graden av stillhet man kan tillate seg å ha, så lenge at det eksploderer til slutt, fordi man ikke har snakket sammen på mange år! Jeg er jo sånn som elsker å snakke om følelser, til den grad at kjæresten min synes det er irriterende. Hun er sånn: «Jeg liker deg, du liker meg, nå holder du kjeft».

[ Debatt: Som at et knippe fra kultureliten står på våre brekte rygger ]

I podkasten opplever jeg at du hinter litt om å ha hatt din andel kjærlighetstrøbbel?

– Ha ha. Ja, jeg har jo gjort kunststykket å gjennomgå en skilsmisse, og det er egentlig en undervurdert tragedie i menneskers liv. Det er lett å glemme de store og omveltende konsekvensene det kan ha. Det var et forferdelig nederlag å ikke kunne redde kjærligheten. Jeg følte meg skikkelig mislykka. Da føltes det fint å gå i et studio med fire eksperter som snakker om det jeg har vært gjennom.

Har du dumpa noen før?

– Jeg foretrekker å bli dumpet. Jeg hater å skuffe og såre folk. Jeg er en ganske elendig fyr i kjærlighetslivet. Jeg var en 21-årig ukyssa type, og så kom jeg inn i et langt forhold. Etter det prøvde jeg en sommer å teste ut korte forhold, men snublet rett inn i et nytt og langt et. Jeg er ganske glad i trygghet. Heldigvis var jeg veldig god på valg av kjæreste nå sist!

Hva kan vi glede oss til i ny sesong da?

– Denne sesongen ser vi på hvordan man som par kan gå helt fram til kanten av stupet i forholdet, og faktisk finne en vei tilbake. Det synes jeg er veldig fint, at det er mulig!

[ Jan Grue gidder ikke lenger bare pirke i våre fordommer (+) ]

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mattis Herman Nyquist. Han er en ekstremt underholdende og vakker mann.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Der fikk jeg opp tre svar i hodet som jeg ikke skal si høyt! Jeg får svare at jeg drar på restaurant alene, uten familie. Det er toppen av lykke, selv om det er trist å si. Alle småbarnsforeldre drømmer jo litt om alenelivet. Men kanskje det er en måte å skeie ut på – det å ha huset fullt av barn og kaos. En slags utskeielse i kjærlighet?

[ Sissel Gran om utroskap: – Mange får tilbake et sexliv som var steindødt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen