SAS-pilotene i streik - reisende fortviler

Saken oppdateres!

Rett etter klokken 12 kom beskjeden mange reisende hadde fryktet, men ante ville komme.

Dype, fortvilte sukk, og «Faen. Det ble streik,» var utsagn som ble sagt av passasjerene på Oslo Lufthavn Gardermoen etter at det tidlig mandag ettermiddag ble klart at SAS-pilotene går ut i streik.

Stemningen blant passasjerene var rolig og behersket i timene før den endelige meklingsfristen gikk ut mandag klokken 12. Mange var nervøse for at deres fly ville bli berørt av streik, og fryktet at ferieplanene ville gå i vasken. Stemningen ble ikke akkurat bedre da streikebeskjeden kom.

På oversikten over flyavganger på nettsidene til Oslo lufthavn var det kun tre SAS-fly som var innsrtilt før streiken var et faktum. Rett etter lyste det rødt, og ordet «Innstilt» stod foran de aller fleste SAS-avgangene

– Turen ryker

Blant de mange fortvilede passasjeren på Oslo Lufthavn, står Solveig Nebo, og kikker opp på avgangstavlen.

– Nå ser det ut som om turen til Split i Kroatia ryker, sier hun oppgitt til Dagsavisen.

– Dette er veldig skuffende. Vi hadde gledet oss skikkelig. Alt var planlagt for en fin ferie, leiebil og airbnb var bestilt. Nå aner vi ikke hva vi skal gjøre. Om vi skal kjøre ned til Kroatia, eller om vi må droppe hele turen, sier hun skuffet.

Nyheten spredte seg raskt blant passasjerene i avgangshallen, og etter flere dagers mekling på overtid, og med stadig nye frister, ble sluttstrek satt mandag klokken 12. Resultatet ble streik, og 900 SAS-piloter la ned stikka. Opp mot 250 avganger og 45 000 reisende kan bli rammet hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT. Det er ikke kjent hvor mange avganger fra norske flyplasser som blir berørt.

Gro Førre og hennes reisefølge har en etappe igjen før de er hjemme i Haugesund. Den kan bli lang.

– Vi har reist siden i går ettermiddag, og nå har vi ikke peiling på hva som skjer, annet enn at vi har fått beskjed om at flyet er en time forsinket. Kanskje det blir buss hjem til Haugesund, sier hun.

Kjernen

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Partene har meklet siden 13. juni. Opprinnelig gikk fristen ut natt til onsdag, men den ble da utsatt til midnatt fredag. Kort tid etter at den nye fristen gikk ut, ble den igjen forlenget til lørdag kl. 11.

