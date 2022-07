Streiken er en katastrofe for SAS

Da forhandlingene mellom SAS og selskapets piloter fikk pågå hele fem døgn på overtid, ga det grunn til forsiktig optimisme om at en streik kunne unngås, og at en løsning var i sikte. Hadde man ikke håp om å bli enige, var det jo ingen grunn til å fortsette samtalene.

Hovedansvaret for å redde denne situasjonen, ligger på selskapets ledelse.

Slik gikk det ikke. Dessverre for SAS, dessverre for passasjerene. Mandag formiddag gikk 900 piloter ut i streik. Det sendte aksjen rett ned, og engstelige passasjerer fikk beskjed om at flyturen ble kansellert. 585 av totalt 963 SAS-avganger til og fra Norge de neste dagene ligger an til å bli innstilt.

[ Dagsavisen mener: SAS i løse lufta ]

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff reagerer sterkt på streiken. Han snakker om en «streikekultur» og mener at det blir håpløst å få inn investorer som kan sprøyte friske penger inn i SAS’ skrantende regnskaper når det kommer stadig nye streiker.

SAS-pilotene løper en stor risiko med denne streiken. Det sitter langt inne å få forståelse og støtte for en streik som rammer koronatrøtte passasjerer som har gledet seg til en utenlandstur. Mange skal på reise for første gang på svært lenge.

Pilotene og SAS beskylder hverandre gjensidig for at det er den andre parten som vil ha streik. Slike utsagn tyder på at det foregår et svarteperspill, der ønsket om å legge skylda på motparten er sterkere enn ønsket om å ta ansvar for å finne en løsning. Det er et dårlig utgangspunkt.

[ Kjetil Staalesen: Den billige bensinen ]

Denne konflikten handler ikke bare om penger. Et viktig prinsipp ligger også i potten, når SAS ønsker å ha pilotene ansatt i datterselskaper framfor i morselskapet – og når piloter som ble sagt opp under pandemien, ikke tilbys sine gamle jobber i morselskapet, men også henvises til disse datterselskapene. Derfor blir det altfor lettvint å legge skylda ensidig på pilotene. De kjemper for en modell som sikrer et trygt arbeidsliv i tråd med den nordiske modellen.

Streiken kaster SAS ut i en kaotisk situasjon der kassa fort kan gå tom, og der konkurs truer. Det er et høyt spill som pågår nå. Hovedansvaret for å redde denne situasjonen, ligger på selskapets ledelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen