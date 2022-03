Her pakker de nødhjelp til Ukraina: Ber Oslo-byrådet om lokale til alt som kommer

Mens det ukrainske folket lider, jobbes det på høytrykk flere steder i Norge for å samle inn og distribuere nødvendige artikler til sivilbefolkningen og de som kjemper for å forsvare hjemlandet sitt mot russerne.

Trenger lokale

Vidar Solberg og kona Oksana Huk tatt i bruk egne kontorlokaler på Bryn, hvor de tar imot, pakker og sender til Ukraina.

– Vi bistår den ukrainske ambassaden og Den ukrainske foreningen i Norge. Det er ikke noe solokjør fra oss, vi sa bare ja til at vi hadde mulighet til å ta imot og pakke om, sier Vidar Solberg til Dagsavisen.

De som kjemper for Ukraina i hjemlandet trenger det meste. Her er en sekk med støvler pakket og klargjort til å sendes fra Norge. (Mimsy Moller)

– Det er mange som leverer direkte til oss, og vi får også utstyr som er levert til oss fra den ukrainske ambassaden. Vi har tatt i bruk egne, ledige lokaler til dette arbeidet, men vi trenger mer plass. Byrådsleder Raymond Johansen har sagt at han vil åpne rådhuset for ukrainere. Men det er ikke festlokale vi trenger, sier han.

Også han er overveldet over hjelpen de mottar.

– Onsdag kveld fikk jeg en telefon fra en transportør i Trondheim som skulle kjøre til Ukraina. De hadde plass i traileren, og lurte på om det var noe de skulle ta med fra oss, sier Vidar Solberg.

Fortsatt trenger de utstyr for å pakke alt de får inn.

– Alt må sorteres og merkes, så vi trenger esker, teip og svarte avfallssekker, sier han.





Ukraina Oksana Huk har travle dager med å ta imot, sortere, pakke og sende hjelpesendinger til hjemlandet Ukraina. (Mimsy Møller)

Kona Oksana Huk har travle dager med å gjøre klar nye sendinger med nødhjelp til Ukraina.

– I dag har jeg med fire frivillige som hjelper meg med å pakke og sortere. Vi pakker i esker, og merker det med hvem som er mottakere, kvinner, barn og til menn som kjemper for Ukraina, sier hun til Dagsavisen.

— Oksana Huk

De sendte av gårde en trailer tirsdag, og har flere som skal lastes og sendes.

– Der er mye papirarbeid som må gjøres. Alt skal registreres, og det er mye skjemaer som må fylles ut. Bare det er en prosess i seg selv, sier hun, og har egentlig ikke tid til å prate mer.

Trailerne kjører til ukrainske grenseoverganger, hvor de blir tatt imot, og fordelt til forskjellige byer i Ukraina.

Arnstein Tranøy i Norsk Ukrainastøtte sier til Dagsavisen at de lørdag fikk en trailer inn i Ukraina.

– Vi bruker et ukrainsk selskap, drevet fra Polen, som kjører for oss. De kjører regelmessig til Norge, og tar med seg nødhjelp tilbake til Ukraina, sier han til Dagsavisen.

– De er lettere for lokale sjåfører når de skal over grensa fra Polen til Ukraina. Normalt vil de kjøre helt fram til dit nødhjelpen trengs. Men ingen ting er normalt i disse dager, sier han.





Slik pakker du hjelpesendinger til Ukraina. (Privat)

Alle vil hjelpe

– Det er så mange som vil hjelpe. Nordmenn, polakker som er bosatt i Norge. Tyskere, ja folk fra mange nasjoner kommer med ting vi etterspør, sier han.

– Med all den hjelpen vi får, så kan vi bare ikke tape, sier han stille.

Den ukrainske ambassaden har lagt ut en liste på sine hjemmesider om hva de trenger av utstyr til både sivile og de som kjemper ved fronten. De trenger alt ifra. vinterklær, vintersko, hjelmer, kikkerter, batterier, lommelykter, smertestillende tabletter, førstehjelpsutstyr, tepper, soveposer, håndklær og hygieniske artikler som tannkrem og toalettpapir.

– Vi trenger utstyr for de som er hjemme og forsvarer landet vårt og til sivilbefolkningen. Behovet er stort, sier han.

Selv jobber han som frivillig ved ambassaden.

– Vi tar imot og leverer videre så fort vi kan. Vi har allerede fått sendt mye til Ukraina, sier han.

Ber om hjelp

Vidar Solberg er også leder av Alna Frp, og har gjennom bystyremedlem og partifelle Lars Petter Solås sendt et brev til byrådslederen, hvor de ber om hjelp til å finne egnede lokaler.

«Oslo kommune har tydelig vist at vi står sammen i solidaritet med Ukraina, og jeg håper derfor vi som kommune kan vise støtte gjennom også å stille opp med et lokale til denne humanitære hjelpeaksjonen. Oslo kommune har mange eiendommer og lokaler spredt rundt i byen, og jeg anmoder byrådslederen om å så raskt som mulig undersøke om et lokale kan stilles til disposisjon for Den ukrainske forening i Norge og Norsk Ukrainastøtte», skriver han i brevet til byrådslederen.

– Det de trenger er et lagerlokale, gammel gymsal eller lignende hvor innsamlede klær, varer og utstyr kan samles opp og lagres inntil de lastes opp i trailer som skal ta det ned til Ukraina. Det er en fordel om lokalet har enkel tilgang for varebiler og lastebiler, skriver han videre i brevet til byrådslederen.

Leker klargjort til å sendes til Ukraina. (Mimsy Moller)

– Den eneste tilbakemeldingen jeg har fått er en e-post hvor det står: «Vi følger raskt opp!», sier Solås til Dagsavisen.

– Dette kan vi stille opp med. Behovet er akutt, og nå må solidaritet gjøres om til praktisk handling, sier Lars Petter Solås.

Dagsavisen var i kontakt med byrådslederens kontor onsdag, og byrådssekretær Lars Gravråk kunne fortelle at det skulle holdes et dialogmøte om dette torsdag.

«Kommunen vil bidra til å kanalisere det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn, og frivillige organisasjoner har for å stille opp for ukrainere i nød. Vi har derfor tatt initiativ til dialog med organisasjonene for å høre deres ønsker og behov».

