Oslo-politikerne i flyktningmøte: – Vi er på let etter tomter og lokale

I Oslo kommune jobbes det på høygir for å legge planer for hvordan byen skal ta imot eventuelle flyktninger.

Mandag morgen hadde byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, som leder arbeidet, møte med andre involverte parter, for å legge planer for hvordan dette skal håndteres.

Siden Russland i forrige uke invaderte Ukraina, er nær en millioner mennesker drevet på flukt i sitt eget land.

Vi er godt i gang med å forberede oss, og vi er klare til å ta imot det antallet som blir bestemt fra nasjonale myndigheter. — Rina Mariann Hansen (Ap), byråd

Flukt

Bare til nabolandet Polen har over 200.000 ukrainere flyktet over de åtte grenseovergangene mellom de to landene, og FN meldte mandag at 500.000 har flyktet fra landet.

Uten å vite hvor de skal, og om de noen gang kan komme tilbake til hjemmene sine.

I Norge står man klare til å ta imot flyktninger, og de første har allerede kommet til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Ankomstsenteret har 650 senger klare, som kan oppgraderes til 1.000 ved behov.

I helgen var det demonstrasjoner både lørdag og søndag:

I Oslo er det byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, ledet av Rina Mariann Hansen (Ap), som har ansvar for å tilrettelegge for å ta imot flyktninger til Oslo.

– Vi er godt i gang med å forberede oss, og vi er klare til å ta imot det antallet som blir bestemt fra nasjonale myndigheter, sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Gamle planer

Oslo har i dag ingen transitt eller asylmottak, men har planer for hvordan de skal håndtere flyktninger.

I 2015 ble Oslo bedt om å ta imot inntil 3.000, men var aldri i nærheten av det antallet.

– Oslo legger til rette for å ta imot ukrainske flyktninger, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap). (Amanda Iversen Orlich)

– Vi er på let etter tomter og lokaler, sier byråden.

– Vi hadde detaljerte planer i 2015 da vi forberedte oss for å ta imot flyktninger fra Syria. Nå ser vi om noen av de tomtene og lokasjoner som var aktuelle da, fortsatt er aktuelle, sier hun.

– UDI har tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til andre departement og etater. Det er viktig at vi alle har samme informasjon og kunnskap om situasjonen. Per i dag er det mye som er uavklart, men vi følger situasjonen nøye. Vi har også tett kontakt med andre utlendingsmyndigheter i andre europeiske land, som også følger situasjonen tett, skriver pressevakt Hanne Rygh Holter i UDI (Utlendingsdirektoratet) i en e-post til Dagsavisen fredag.

Og la til:

– Per nå ser vi ikke noen store ankomster fra Ukraina.

Stor krise

For Oslo er det viktig å stille opp for Ukraina, og vise solidaritet.

– Dette er en stor krise, hvor et land i Europa har gått til angrep på et annet europeisk land. Oslo som by er klar til å stille opp, sier Rina Mariann Hansen.

– Det er ikke vedtatt noen maks eller minimumsgrense. Hvert år bosetter vi flyktninger rundt om i de forskjellige bydelene, sier Rina Mariann Hansen.

