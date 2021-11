Rystet Raymond: – Glad for at gjerningsmannen ble stoppet

Tirsdag ble en mann skutt og drept av politiet etter å ha angrepet tilfeldig forbipasserende med kniv.

Hendelsen har rystet byrådslederen.

Glad han ble stoppet

Så sent som mandag var Raymond Johansen i møte med justisminister Emilie Mehl (Sp) hvor voldsproblematikken i Oslo var et tema. Oslo har den siste tiden vært preget av flere alvorlige hendelser og åtte personer er blitt skutt, hvor skuddene på Mortensrud endte med at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble drept.

Byrådslederen forteller til Dagsavisen at han er blitt løpende orientert av politiet om hendelsen på Bislett tirsdag.

– Uten å konkludere med noe som helst, er jeg glad for at gjerningsmannen ble stoppet før han fikk skadet noen forbipasserende, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

– Hendelsen fikk et svært alvorlig utfall med en død gjerningsperson, og en skadet polititjenestemann, sier han alvorlig.

Johansen vil ikke spekulere på årsaken til hendelsen, og avventer politiet etterforskning.

– Jeg avventer å si noe mer for å unngå spekulasjoner, sier han.

Kjent fra før

Gjerningsmannen er kjent av politiet fra tidligere, men de ønsket ikke gå inn på hvordan på pressekonferansen. Årsaken er at mannens pårørende ikke er varslet. Flere medier melder imidlertid at mannen skal være tidligere dømt til psykisk helsevern etter et knivangrep på Ankerbrua i Oslo i 2019.

– For oss som framstår dette som en enkeltstående handling, sånn at det ikke er grunn til å frykte for sikkerheten i byen for andre i den situasjonen vi er i nå, sa politiinspektør Brekke på pressekonferansen.

Mannen som ble skutt skal ha vært i bar overkropp, og bilder fra stedet viser at en politibil har skader i fronten etter å ha kollidert med en bygning.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke at politiet etterforsker saken bredt, og at motivet er uavklart.

– Dermed er det for tidlig å konkludere. Vi utelukker ingen motiver, men det er ikke informasjon i saken foreløpig som tyder på at dette var en terrorhendelse, sa han.





