Nina Brochmann: – Mange jenter kan være ganske lite sensitive overfor menn

Hvem: Nina Brochmann (33)

Hva: Lege og forfatter

Hvorfor: Har skrevet sin tredje bok sammen med Ellen Støkken Dahl, «Gutteboka: din guide til puberteten.

Hvorfor skrev dere «Gutteboka»?

– Vi har jobba med unge de siste ti årene, og vet hvor mange spørsmål gutter har rundt egen kropp. Ofte unngår de å snakke med hverandre, og oppsøker heller ikke legen. Vi ser toppen av isfjellet på våre kontorer, og det vi ser bekymrer oss.

Legene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl gir nå ut sin tredje bok sammen. De har skrevet den mye omtalte boka Gleden med skjeden. (Heiko Junge/NTB)

Hvordan merker man at det er vanskelig for dem?

– De bruker lang tid på å forklare hva det gjelder, og ofte må vi fylle inn ordene for dem. Det er også vanlig at de har gått lenge med plagene sine, de velger heller å avstå fra sex enn å vise penisen sin til en lege.

Hva er en typisk bekymring?

– Ereksjonssvikt, for eksempel. Når man svarer «å, det er helt normalt», så ser du at skuldrene bokstavelig talt senker seg. Der noen jenter løper til legen når de har et lite problem, kan gutta gå veldig langt i å unngå å søke hjelp.

Er det lettere å skrive om en kropp man kjenner selv?

– Det er det definitivt. Det var derfor vi i starten tenkte vi var feil avsender av denne boka. Så vi gikk mange runder før vi bestemte oss, og vi måtte overtales av guttene selv, før vi turte. Vi har brukt mye tid på å snakke med unge gutter og menn om ting vi ikke lærer på medisinstudiet. Er du kåt når du har morrabrød? Hvordan kjennes det å få utløsning?

Jeg kan se for meg at to menn hadde møtt kritikk om de skrev en bok om jentekroppen?

– Ja, ja. Det var vår umiddelbare tanke: Vi skulle ikke begå den feilen, som kvinner er blitt utsatt for i mange århundrer: Bli mansplainet om vår egen kropp. Men tiden går, og det er ikke blitt skrevet en pubertetsbok for gutter av noen mann. Så vi tenkte: OK, nå har menn hatt nok av muligheter, så får vi gjøre det på en så ydmyk og nysgjerrig måte vi kan.

Hva overrasket deg mest med guttekroppen?

– Jeg ble møtt av mine egne fordommer. Guttene og mennene vi snakket med har hatt veldig like bekymringer som jentene. De trekker fram de såre eksistensielle sidene i puberteten, med kjærlighetssorg, ensomhet og vonde følelser. Også var jeg overrasket hvor mye guttene problematiserte urettferdighetene i kjønnsrollene, de følte på et press.

På hvilken måte?

– Press om å alltid skulle være den som tar føringen. Det krever mye selvtillit og trygghet som mange gutter, forståelig nok, ikke har. I boka går vi gjennom fire sider av mannlig seksualitet som få snakker om: Gutters ereksjonssvikt, manglende orgasme, manglende lyst eller at man kommer for fort. Det passer dårlig med det dominerende manne-idealet om at menn alltid skal være klare, og alltid skal ta initiativ. Gutter føler seg akkurat like sårbare i senga som jenter. Men det er ikke et rom for at gutter kan eie de følelsene. Det blir vanskelig å snakke om det, både med partner og kompiser, og derfor blir de gående alene med det.

Tror du jenter kan ha godt av mer innsikt i de problemstillingene?

– Ja, jenter hadde hatt godt av å lese Gutteboka. Vi jenter er med på å gjøre det tøffere og snevrere å være gutt. Vi slarver i vei om penisstørrelser og menns følelser, og kan være lite sensitive. Jeg har sikkert begått den synden selv. Det har vært mye fokus på jenter, som har vært høyst nødvendig, men nå må vi også tørre å løfte guttas problemer og vise at det er rom for mange typer menn.

Men du. Når jeg har deg her. Er det sant at leger ikke synes noe er flaut?

– Nå burde jeg si ja. Jeg ønsker at folk skal slippe å være redd for det. Men å være lege betyr ikke at du har et avslappa forhold til seksualitet. Vi får fryktelig lite trening i å snakke om sex. Der har mange leger en vei å gå. Men jeg tror aldri jeg har snakket med en lege som blir flau på vegne av pasienten. De blir personlig flaue, og vet ikke hvordan de skal snakke om det. Redd for å bli for nærgående, og begynner selv å rødme. Men vi har sett det aller, aller meste, altså. Du får fort erigerte peniser på kontoret, og folk som har mistet ting opp i rumpa.

Noen faste spørsmål! Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg tar mye plass. Det kan være gøy og frigjørende, men jeg kan også kjenne på en slags skamfølelse. Det opplever jeg at mange utadvendte, framfuse damer kjenner på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Den kommende utdanningsministeren, så jeg kunne overbevist vedkommende om å sette i gang en ny storsatsing på seksualundervisning på barneskolen og ungdomsskolen. Det er helt åpenbart at den undervisningen er altfor vilkårlig.

